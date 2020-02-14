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Otomobil

İngiltere, benzinli ve dizel otomobil satışlarını 2032'de tamamen yasaklıyor

İngiltere, fosil yakıtları için son tarihi geri çekmeye devam ediyor. Başbakan Boris Johnson'ın 2035 olarak verdiği son tarih, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'in BBC'ye yaptığı açıklamayla 2032'ye çekilmiş oldu. Tam elektrikli satışlarında önemli bir artış sağlanan ülkede, ocak ayında 13.000'den fazla hibrit satışı yapıldı.

14 Şubat 2020 Cuma11:33 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:33

Otomotiv dünyasında süratli değişim devam ediyor. Dün Almanya hukümeti elektrikli otomobiller için 1.8 milyar avro teşvik paketi açıklarken, İngiltere hukümetinden fosil yakıtların tamamen yasaklanacağı tarihin 2032’ye çekildiği haberi geldi. Daha önce 2040’da benzinli ve dizel yakıtlı otomobillerin yasaklanacağını duyuran İngiltere, bu tarihi 2032’ye çekti. Ülkenin elektrikli otomobiller konusunda önemli bir pazar olması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın BBC’ye verdiği demeçte, “2035 dedik ama 2032’de fosil yakıtları sonlandıracak seçeneği düzenlemelerimize ekleyeceğiz” mesajı verdi. İngiltere’de hükümetin politikalarıyla elektrikli otomobil satışı ocak ayında 4.054 adede, hibrit satışı 13.000’in üzerine çıktı. Yapılan son düzenlemenin hükümetin son seçim vaatleri arasında bulunan ülkenin ilk otomobil pili fabrikasının kurulmasına da ortam sağlaması bekleniyor. 

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