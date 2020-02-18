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Otomobil

Japon üretici Cenevre öncesi ilk fotoğrafı paylaştı

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni B-SUV modelinin örtüsünü kaldıracağını duyurdu. Yeni B-SUV modeli, yerden yüksek yapısıyla birlikte akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine ve markanın son hibrit teknolojisine sahip olacak.

18 Şubat 2020 Salı15:05 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:07

Toyota’nın, yeni B-SUV örtüsünü kaldıracağı Cenevre’de aynı zamanda, yeni nesil Yaris ve yeni RAV4 Plug-in Hybrid modellerini de ilk kez Avrupa’daki müşterileriyle buluşturulacak.

Avrupa’da ilk kez sergilenecek tamamen yeni Mirai modeli, özel bir alanda sergilenerek Toyota markasının hidrojenli geleceğe olan hazırlıkların altını çizecek.

Cenevre’de GAZOO Racing alanında ise, yeni GR Yaris ile beraber yeni GR Supra 2.0, 2020 yılında parkurlarda yarışan Yaris WRC ralli aracı ve Fernando Alonso’nun Dakar’da yarıştığı Hilux da sergilenecek.

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