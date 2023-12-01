Kasım ayında Togg'dan rekor teslimat

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya platformu X hesabından TOGG T10X modeli teslimatlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Togg'un kasım ayı teslimat sayısı ile rekor kırıldığına dikkat çekildi.

Ekim ayında 3 bin 567 adet teslimat yapılan TOGG T10X modelinde kasım ayında teslimat rekoru kırıldı. Togg, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik. Kasım ayında 4 bin 401, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk." ifadelerine yer verildi.