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Otomobil

Komşuda yerli otomobil eleştirisi: Arabalarımız ne güzel ne güvenli ne de kaliteli

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, ülkesinde üretilen otomobillerin kalitesinin düşük olmasından şikayet etti. Hadiyanfer, 'Arabalarımız ne güzel ne güvenli ne de kaliteli; ayrıca çok da pahalı. 1 milyon yerine 3 milyon otomobil üretmek övünülecek bir şey değil. Araçların sayısını artırmak yerine kalitesini ve güvenliğini artırmalıyız.' ifadelerini kullandı.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:21
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İran devlet televizyonuna konuşan Hadiyanfer, yerli otomobillerle ilgili son günlerde artan şikayetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hadiyanfer, "100 kazadan 93'ünde araçların hava yastıkları açılmıyor. Otomobil üreticileri, hava yastığının açılması için sürücülerin doğru açıdan çarpmaları gerektiğini söylüyor." dedi.

Yerli otomobillerin kalitesini eleştiren Hadiyanfer, "Arabalarımız ne güzel ne güvenli ne de kaliteli; ayrıca çok da pahalı. 1 milyon yerine 3 milyon otomobil üretmek övünülecek bir şey değil. Araçların sayısını artırmak yerine kalitesini ve güvenliğini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 2 Mart'ta kamu teşekkülü İran Hohro (IKCO) otomobil fabrikasında incelemelerde bulunmuş, ardından yerli otomobil üretiminde kalitenin artırılması ve araçlara 3 yıl veya 60 bin kilometre garanti verilmesi konusunda genelge yayımlanmıştı.

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