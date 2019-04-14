Kona dizele kavuştu
Geçen yıl turbo benzinli motoruyla satışa sunulan Hyundai Kona, 1.6 litre dizel motoruna kavuştu. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Kona’nın yakıt tüketiminde cimri, performansta ise güçlü olduğunu söyledi.
- KAAN ZENGİNLİ
HyundaI, merakla beklenen 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı Kona modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Yakıt cimrisi olarak bilinen otomobilin satış fiyatı 137 bin 500 TL’den başlıyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip Kona, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor.
3 SÜRÜŞ MODU
7DCT ile birlikte Kona’da üç farklı sürüş modu sunuluyor. ECO, Normal ve Sport olarak adlandırılan bu modlar, her türlü sürüş keyfine göre uyum sağlayabiliyor. Örneğin; ECO modda gaz tepkileri yavaş ve vites geçiş oranları daha hızlı bir şekilde gerçekleşerek özellikle şehir dışı sürüşlerde maksimum ekonomi elde ediliyor. Normal mod ise günlük kullanımda hem ekonomiye hem de hızlı kullanıma olanak sağlıyor. Spor mod ise tamamen performanslı kullanıma yönelik. Sport’ta diğer modlara göre vitesler daha uzun tutulduğu için farklı bir değiştirme düzeni var. Vitesler daha geç değişirken daha fazla devir çevirmeye de imkan tanınıyor. Ayrıca, gaz pedalının tepkileri de diğer modlara göre daha hassas. Tork eğrisi de bu modda daha düşük devirlerden itibaren hissedilmeye başlıyor ve böylelikle daha performanslı ve daha keyifli bir şürüş keyfi elde ediliyor.
ANADOLU TURUNA ÇIKTI
Merakla beklenen otomobili bir road show projesiyle tanıtmak isteyen Hyundai Assan, 40 gün boyunca 40 şehir gezerek toplamda 7.000 kilometre yol katedecek. 12 Nisan’da İstanbul’dan start alan projede Kona 1.6 dizel, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerini ziyaret ederek otomobil meraklılarıyla bir araya gelecek ve yüzlerce test sürüşü gerçekleştirecek. Hyundai Yetkili Satıcılarında gerçekleştirilecek test sürüş günlerinde ayrıca, özel aktiviteler, Sanal Gerçeklik (VR) yarışmaları ve uzman sunumları da gerçekleştirilecek.
PAZAR PAYIMIZ KATLAYACAK
Türkiye’de satışına başlanan yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, ”Geçtiğimiz yıl mayıs ayında turbo benzinli motoruyla satışına başladığımız Kona modelimizin bugün de 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonunu tüketicilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Aynen benzinli versiyon gibi segmentinin en güçlü motoru olan dizel de hem hem performansı hem yakıt ekonomisi hem de Euro 6D normlarını karşılayan düşük emisyon seviyesiyle beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sattığımız araçların içerisindeki SUV payımız yüzde 20 seviyesindeydi. Segmentinde liderliğe koşan Tucson’un ardından satışa sunduğumuz Kona dizel sayesinde de SUV pazar payımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.