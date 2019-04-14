Kona dizele kavuştu

HyundaI, merakla beklenen 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı Kona modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Yakıt cimrisi olarak bilinen otomobilin satış fiyatı 137 bin 500 TL’den başlıyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip Kona, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor.

3 SÜRÜŞ MODU

7DCT ile birlikte Kona’da üç farklı sürüş modu sunuluyor. ECO, Normal ve Sport olarak adlandırılan bu modlar, her türlü sürüş keyfine göre uyum sağlayabiliyor. Örneğin; ECO modda gaz tepkileri yavaş ve vites geçiş oranları daha hızlı bir şekilde gerçekleşerek özellikle şehir dışı sürüşlerde maksimum ekonomi elde ediliyor. Normal mod ise günlük kullanımda hem ekonomiye hem de hızlı kullanıma olanak sağlıyor. Spor mod ise tamamen performanslı kullanıma yönelik. Sport’ta diğer modlara göre vitesler daha uzun tutulduğu için farklı bir değiştirme düzeni var. Vitesler daha geç değişirken daha fazla devir çevirmeye de imkan tanınıyor. Ayrıca, gaz pedalının tepkileri de diğer modlara göre daha hassas. Tork eğrisi de bu modda daha düşük devirlerden itibaren hissedilmeye başlıyor ve böylelikle daha performanslı ve daha keyifli bir şürüş keyfi elde ediliyor.