16 Şubat 2020 Pazar10:46 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 10:46

Fiat’ın 500L ürettiği Sırbistan’ın Kragujevac fabrikası koronavirüs nedeniyle tedarik zorluğuna girince üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Fiat’ın çatısında yer aldığı FCA’dan yapılan açıklamada; “Etkilenen parçaların gelecekte tedarik edilmesini sağlama sürecindeyiz.” bilgisi verildi.

Fiat’ın içinde yer aldığı FCA Grubu’ndan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada Çin'deki koronavirüsün etkisinin tedarik hattı sorunları yaratması durumunda bir Avrupa tesisinin iki ile dört hafta içinde geçici olarak kapatılabileceği söylenmişti.

Bloombeg’in haberine göre, Fiat için 500 L modeli üreten Krajucevac fabrikası üretime ara verdi. Sırp basınında çıkan bilgilere göre, fabrikanın geçen yılki üretimi 40.000 civarındaydı.

Koronavirüsten etkilenen Çin’in Hubei eyaleti otomobil üreticileri için önemli bir üretim merkezi olarak biliniyor.

Fiat’tan yapılan açıklamada ses sistem parçalarının tedarikinde sorun olduğuna dikkat çekilirken, aynı açıklamada üretimi durdurmanın toplam üretim tahminlerinde gerilemeye sebep olmayacağı bilgisine yer verildi.