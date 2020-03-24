AA 24 Mart 2020 Salı 11:18 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:31

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor.



Dünya genelinde borsaları ve neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarını etkileyen virüs, otomotiv sektörüne de darbe vurdu. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok otomotiv üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı.

Söz konusu gelişmelerin, ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu.

- Online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80’i fiyatlarını aşağı çekti



AA muhabirinin, Türkiye'de ikinci el araç ticareti ile uğraşan 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketlerini izleyen INDICATA'dan edindiği veriler, ikinci el piyasasında görülen fiyat artışının virüs nedeniyle gerilemeye başladığına işaret etti.

Buna göre, son dönemlerde suni fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el online pazarda araç fiyatları, virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında (1-17 Mart) şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi.

Bu dönemde online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80’i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Satışa çıkan araç adetlerinde ise bir düşüş ve ya yükseliş görülmedi.

- "Bireyler toplu taşıma kullanmak yerine araç alma eğilimi gösterebilir"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker, online ikinci el araç ticareti yapan kuruluşların araç satın alma eğiliminin bir miktar azaldığını ve bazılarının nakitte kalıp araç almamayı tercih ettiğini dile getirdi

Online pazarda ikinci el araç satıcılarının yüzde 80'inin fiyatlarını aşağı çekmesini değerlendiren Göker, "Online'da ilan veren kurumların yüzde 80’i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Araç bulunurluğu stabil seyrediyor. Araç satın alma eğiliminde, hala kurumların satın alma eğilimi var ama bir miktar azaldı, nakitte kalıp araç almama eğilimi var bazı kurumlarda. Bireysel tarafı takip etmediğimiz için bir yorum yapamıyorum o tarafla ilgili olarak. Segment bazında bakıldığında söz konusu dönemde ikinci el online fiyatlarda yüzde 2,5'lik bir düşüş görülüyor. Mart sonunda bir daha rakamlara bakacağız." diye konuştu.

Yaşanan bu sürecin satın alma alışkanlıklarını değiştireceğini, satış süreçlerinin daha dijital olarak yürütüleceğini ve talebin bu yönde olacağını düşündüğünü aktaran Göker, "Diğer yandan bireylerin toplu taşıma kanalları kullanmak yerine araç alma eğilimi gösterebileceklerini de düşünüyorum. Ayrıca üretici firmaların fabrikalarını geçici olarak kapatmaları, üretim için yan sanayiden yeteri kadar parça tedarik edememeleri sebepleriyle de yine ikinci el araç satışının buna bağlı olarak artış gösterebileceğini de öngörebiliriz." dedi.



- "Fırsatçılar bu dönemde fiyatlarını düşürmek zorunda kalacak"



Göker, söz konusu azalışın özellikle son dönemde internet ortamındaki ilanlarda fahiş fiyat artışı yapan fırsatçıların fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Fiyatlardaki azalış bence bu dönemde fırsatçıları etkileyebilir, fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklar. Fırsatçılar fiyatı ne kadar yükseltirse yükseltsin artık pazar orada olmayacağı için ister istemez pazarın normal fiyatlarına çekecekler fiyatlarını. Çünkü artık öyle bir noktadayız ki müşteri o yüksek fiyatlara cevap vermeyecektir. İkinci el ticareti yapan kurumların yüzde 80'İnin fiyatları aşağı çektiği bir noktada, fırsatçıların çok da uzun süre böyle devam edebileceklerini ben düşünmüyorum şahsen."

INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan ikinci el online araç fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlanıyor.