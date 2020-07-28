28 Temmuz 2020 Salı 13:32 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:32

Kamu bankalarının devlet destekli başlatmış olduğu kredi kampanyası kapsamında fiyat artışı yapan yerli üretim otomobil firmaları kampanya dışında tutulacak. Buna göre; Kredi kapsamından çıkarılan otomobil markaları hangileri? Kredi kapsamından çıkarılan araçlar ile ilgili konu ile ilgili bankalardan yeni bir açıklama geldi. İşte kredi kapsamından çıkarılan araçlarla ilgili açıklama...

Üç banka, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur etmemesi konusunda daha önce uyarmış, böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını açıklamıştı.

Üç kamu bankasından (Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın) yapılan ortak açıklamada,

"Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

KREDİ KAPSAMINDAN ÇIKARILAN OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

3 kamu bankasının başlattığı taşıt kredisi kampanyası kapsamında, bazı otomobil markaları kredi kapsamından çıkarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan son dakika ortak açıklamaya göre, aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulan kredi paketinden, bazı araba markaları fiyat artışları yapmaları nedeniyle, kredi paketi kapsamı dışına alındı. 3 kamu bankasından gelen son dakika açıklamaya göre, fiyat artışı gerekçesiyle, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota otomobil markaları araç kredi kapsamından çıkarıldı.



GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el araç faizi: 0.82

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el araç faizi: 0.82

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el araç faizi: 0.82

GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.14

AKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.10

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİFAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.87