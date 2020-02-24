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Otomobil

Lexus, Cenevre'de 3 Avrupa prömiyeri gerçekleştirecek

Toyota çatısında üretim yapan Lexus, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda üç Avrupa prömiyeri yapacak. 3 Mart'ta kapılarını açacak olan fuarda yeni modeller sergileneceğini açıklayan marka, ilk yüzde 100 elektrikli aracı UX 300e ile Avrupa lüks otomobil pazarında yerini korumaya çalışacak.

24 Şubat 2020 Pazartesi11:25 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:25

Lexus, ilk kez Avrupa’da göstereceği LF-30 konsepti ise markanın gelecekteki elektrikli araç vizyonunu ortaya koyması ile tanımlanıyor. Markanın ilk yüzde 100 elektrikli aracı olan UX 300e ise bu yeni strateji çerçevesinde çıkacak ilk model olacak.

UX 300e, modelinin tasarımı, fonksiyonelliği, sürüş dinamikleri ve kalitesi tamamen elektrikli bir güç ünitesiyle birlikte sunulmuş. UX 300e de Avrupa’da ilk kez Cenevre’de otomobil meraklılarıyla bir araya gelecek.

LEXUS’DAN ‘ÜSTÜ AÇIK’ YAŞAM TARZI

Markanın coupe modeli LC 500’ün yanında, LC 500 Convertible da Cenevre Otomobil Fuarı’na katılıyor. ‘Nihai Güzellik’ temasıyla tasarlandığı açıklanan modelde üstü açık otomobillerin cazibesinin Lexus severlerle buluştuğu açıklandı. 

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