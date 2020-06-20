Mercedes E 63 AMG Sedan yenilendi

20 Haziran 2020 Cumartesi 22:17 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 22:56

Dünya lansmanını en önden izlemek bir otomobil gazetecisi için önemli ayrıcalıktır. İlk fotoğrafları çekmek ve en hızlı şekliyle güzel bir analiz yapmak özel bir keyiftir. Belki daha çok kişinin dijital üzerinden katılımıyla daha geniş katılımlı lansmanlar yaşamaya başladık ama pandemi süreci tanıtılan aracın bulunduğu ortamda olmanın keyfini kenara kaldırdı. Temas yok, bol bol bilgi ve görüntü var. İşte bu şartlar altında Mercedes iki yeni ve güç abidesi otomobilini dijital ortamda tanıttı.





İÇ MEKANDA TANIDIK BİR HAVA VAR

Mercedes E serisinin güçlü hatları ve göz doyuran boyutları araç tanıtımında dikkatimizi çekerken, Türkiye’de kullanma şansı bulduğumuz A Sedan’ın iç mekanıyla tanıtımı yapılan otomobiller önemli benzerlik taşıyor.

Direksiyonun farklı görüntüsünün dikkatimizi çektiğini ayrıca not edeyim. Bu arada AMG bir otomobilin en büyük olayı gücündedir . 4 litrelik motorundan 612 HP güç alan Mercedes, 0’dan 100’e değeri olarak ‘3.4 saniye’ veriyor. Bu değerin baz versiyonda bile 3.5 olduğunu not edelim. İşte Mercedes’in tanıtımızdan çıkardığımız notlar:

Daha ince ve yeni teknoloji LED farlar kullanılmış.

Daha geniş ve dolgun çamurluklar ve güçlü dalgalar taşıyan motor kaputu dış tasarımda öne çıkıyor.

İçeride 2 adet 12.3 inç, geniş ekranla kokpit güncellenmiş

Direksiyon ve AMG’ye özgü göstergelere sahip olan dijital sistem içeriden yansıyan önemli detaylar

Sedan arkasında, daha ince ve artık iki parça olan arka stop lambalar kullanılmış

Kaliteli malzeme kullanıldığı belirtilen AMG detaylarıyla süslenmiş.

İç mekan detaylarında 10,25 inçlik ekranlar baz versiyonda kullanılırken S versiyonunda 12,25 inçlik daha büyük ekranlar kullanılmış.

Kullanıcı “Modern klasik”, “Spor” ve “Süper spor” olmak üzere üç farklı gösterge tasarımından birini seçebiliyor.

Sürücü ayrıca AMG menüsü üzerinden; motor verileri, vites göstergesi, warm-up, Set-Up, G-Metre veya RACETIMER gibi AMG’ye özgü verileri ekrana getirebiliyor.

DİREKSİYON

Çift uzantılı tasarımıyla yeni AMG Performans direksiyon simidi entegre kumanda düğmeleriyle önemli detaylardan

Kauçuk benekli AMG pedallar dışında AMG logolu kapı eşik kaplamaları ve siyah paspas seti iç mekanın öne çıkan detaylar arasında sayılabilir

MOTORLAR

AMG’nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 PS (450 kW) güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor.

Baz versiyon olan E 63 4MATIC+, 571 PS (420 kW) güç ve 750 Nm tork üretiyor.

S versiyonu 0’dan 100 km/s’ye 3,4 saniyede ulaşırken baz versiyon 3,5 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

Estate gövde tipinin hızlanma değeri ise S versiyonunda 3,5 saniye ve baz versiyonda 3,6 saniye.

AMG 4,0 Litre V8 motorda yüksek güç üretimi ve hassas gaz tepkileri için Twin-Scroll teknolojisine sahip iki adet turbo besleme kullanılıyor

9 VİTESLİ OTOMATİK ŞANZIMAN

AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman performans modellerinin gereksinimlerine uygun olarak yeniden ayarlanmış. Şanzımanın hızlı vites geçişleri, tek seferde birden fazla vites küçültme ve ara gazı gibi özellikler eklendiği belirtilmiş.

SÜSPANSİYON

Yeni modeller çok odacıklı havalı süspansiyon ve adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi ile donatılmış. Makyaj kapsamında yeniden ayarlanan yürüyen aksamın konfor özelliklerine de önem verilmiş.

ÇEKİŞ SİSTEMİ

Her iki E 63 versiyonu da standart olarak AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Ön ve arka aks arasındaki tamamen değişken tork dağılımı farklı zemin şartlarında optimum çekiş sağlamak için tasarlanmış.

Tamamen değişken tork dağılımı sayesinde salt arkadan itişle sürüş yapmak mümkün olmuş. S versiyonunda standart olarak sunulan Drift Modu tam bu noktada devreye giriyor. Bu özellik “RACE” sürüş modunda manuel vites değiştirme elcikleri üzerinden ESP® devre dışı ve şanzıman manuel modda olması şartı ile etkinleştirilebiliyor. Drift Modunun etkinleştirilmesiyle E 63 S 4MATIC+ salt arkadan itişli bir otomobile dönüşüyor.

FREN SİSTEMİ

Önde 360 x 36 mm ölçülerinde altı piston kaliperli hava kanallı ve delikli, arkada ise 360 x 26 mm ölçülerinde tek piston kaliperli diskler kullanılıyor. S versiyonun ön aksında 390 x 36 mm ile daha büyük çaplı diskler görev yapıyor. Bunun dışında isteğe bağlı olarak önde 402 x 39 mm ve 360 x 32 mm ölçülerinde AMG Seramik Fren Sistemi sunuluyor.