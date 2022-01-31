31 Ocak 2022 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:45

MTV borcunun Ocak ödemesi için bugün son gün. Otomobil sahibi olan herkesin Ocak ve Temmuz aylarında (yılda iki defa) MTV ödemesi gerekiyor. Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV borcu, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden ödenebiliyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu nasıl ödenir? GİB MTV ödeme kredi Kartı ile taksitli ödeme ekranı

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler için bugün son gün.

MTV borcu ödemek isteyen vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme ekranı veya mobil bankacılık üzerinden ulaşabilirler.

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV için son gün geldi. MTV ödeme işlemleri gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak GİB MTV ödeme, kredi Kartı ile taksitli ödeme yapılabiliyor.

Geçmişe yönelik borçlar da Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden sorgulanarak yine kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) BORCU NASIL ÖDENİR?

MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, İnternet Vergi Dairesi/Sık Kullanılanlar/Motorlu Taşıtlar Sorgulaması yapılarak veya gib mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde kredi kartıyla yapılabiliyor.

Veya anlaşmalı bankaların internet bankacılık hizmetlerinden, telefon bankacılığı hizmetlerinden ve banka şubelerinden ödemek. Son olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini kabul eden vergi daireleri aracılığıyla ödeme yapmak da mümkün.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip.

MTV TAKSITLENDIRME NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, İnternet Vergi Dairesi/Sık Kullanılanlar/Motorlu Taşıtlar Sorgulaması yapılarak veya gib mobil uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabiliyor. Veya anlaşmalı bankaların internet bankacılık hizmetlerinden, telefon bankacılığı hizmetlerinden ve banka şubelerinden ödemek. Son olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini kabul eden vergi daireleri aracılığıyla ödeme yapmak da mümkün.

Geçmişe yönelik borçlar da Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden sorgulanarak yine kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor.

MTV HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Tüm vergi ödemelerinizi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın banka kartları ile İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ'nin web (ivd.gib.gov.tr) adresi veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da bu bankalarla birlikte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankalarının online bankacılık hizmetlerinden yararlanarak internet ortamında evinizden ya da ofisinizden yapabilirsiniz.