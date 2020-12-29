29 Aralık 2020 Salı 17:08 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 17:08

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 ücretleri belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir vergi çeşididir. Araç sahibi vatandaşlar için hazırladığımız 2021 MTV ücretleri tablosu haberimizde yer alıyor. Peki Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar oldu? 2021 MTV ücretleri tablosu

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) 2021 NE KADAR OLDU?

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya,

1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya,

1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. İşte MTV 2021 ücretleri tablosu

2021 MTV ÜCRETLERİ TABLOSU

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİLİ OLAN ARAÇLAR

1-3 YAŞ ARAÇLAR



0-1300 cc 2021 MTV: 1051 TL

1301-1600 cc 2021 MTV: 1830 TL

1-3 YAŞ ARAÇLAR

1601-1800 cc 2021 MTV: 3234 TL

1801-2000 cc 2021 MTV: 5095 TL

4-6 YAŞ ARAÇLAR

0-1300 cc 2021 MTV: 733 TL

1301-1600 cc 2021 MTV: 1372 TL

4-6 YAŞ ARAÇLAR

1601-1800 cc 2021 MTV: 2526 TL

1801-2000 cc 2021 MTV: 3923 TL

7-11 YAŞ ARAÇLAR

0-1300 cc 2021 MTV: 410 TL

1301-1600 cc 2021 MTV: 796 TL

7-11 YAŞ ARAÇLAR

1601-1800 cc 2021 MTV: 1488 TL

1801-2000 cc 2021 MTV: 2306 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİLİ ARAÇLAR

1-3 YAŞ ARAÇLAR

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2021 MTV: 1051 TL

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası 2021 MTV: 1155 TL

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2021 MTV: 1261 TL

1-3 YAŞ ARAÇLAR

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2021 MTV: 1830 TL

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2021 MTV: 2197 TL

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira 2021 MTV: 3557 TL

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2021 MTV: 3881 TL

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira 2021 MTV: 5603 TL

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2021 MTV: 6113 TL

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.