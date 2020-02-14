Nissan, Subaru'nun gerisine düştü

14 Şubat 2020 Cuma16:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:21

Üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn’un Japonya’da yargılanmasıyla kara günler yaşamaya başlayan Nissan için kötü günler devam ediyor. Otomobillerinden çok Ghosn’un ülkeden kaçması ve iddialarıyla gündem olan markanın borsadaki değeri dip yapmaya devam ediyor. Sadece 2020’de yüzde 19 değer kaybeden Nissan’ın toplam değeri Subaru’nun gerisine düştü.

“BEKLEDİĞİMİZDEN KÖTÜ SONUÇLAR GELDİ”

Bloomberg’in haberine göre; Nissan’ın CEO’su Makoto Uchida, şirketin Yokohama merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef, iş performansımız tahmin ettiğimizden daha fazla kötüleşti ve geleceğe yatırım yapamıyoruz." dedi.