Nissan yeni liderlik için onu getirecek

17 Şubat 2020 Pazartesi09:42 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:43

Geçtiğimiz yıl gerek global çalkantılar gerekse tedarik sorunları yüzünden kötü bir yıl geçiren Nissan Türkiye, SUV’da uzun süredir koruduğu liderliği kaptır- mak zorunda kaldı. Akşam’dan Sümer Demirciler’in haberine göre; 8 ay önce Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye dahil 10 ülkenin genel müdürlüğü görevini üstlenen Emre Doğueri, yaşadıkları sıkıntının en büyük nedeninin istedikleri sayıda araç alamamak olduğunu belirtip, “Yıla iyi bir başlangıç yaptık, hedeflerimizi yükselttik” açıklaması yaptı.

PAZAR TAHMİNİ 600-650.000

2020 için toplam pazar beklentilerini 600-650 bin adet olarak belirlediklerinin altını çizen Doğueri, “Bizim için zorlu geçen 2019 geride kaldı. Bu yıl pazarda Nissan olarak yüzde 3.5’luk pazar payı hedefliyoruz. Bu da toplam satışlarımızın 20 bin adedin üzerinde gerçekeşeceğini gösteriyor. Yeni modellerimizin etkisiyle bu adetlere ulaşacağız” dedi.

JUKE SONBAHARDA

Yenilenen ve sınıfında özel bir yeri olan Juke’un sonbaharda satışa sunulacağını açıklayan Doğueri, “Yeni Juke’u daha önce getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Geçen sene satışa sunulan yeni Micra büyük beğeni topladı. Bu yıl istediğimiz miktarda Qashqai ve X-Trail alıp, SUV pazarında iddiamızı devam ettireceğiz.” diye konuştu.