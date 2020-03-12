Nissan'dan bahar kampanyası

12 Mart 2020 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:48

Qashqai, X-Trail, ve Navara modellerinde faiz oranını “yüzde 0,49” olarak belirleyen Nissan, Qashqai’de 50 bin TL’ye, X-Trail’de 80 bin TL’ye, Navara’da 100 bin TL’ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade seçeneği sunuyor.

Mart kampanyasında 2020 Qashqai’ler 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla satışa sunuldu.

Nissan’ın pick-up segment temsilcisi Navara’da ise mart ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 seçeneği bulunuyor.

Markanın öne çıkan modellerinden olan X-TRAIL’ler ise mart ayına özel olarak 80 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.