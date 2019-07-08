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Norveç´te 2019´da satılan araçların yarısı elektrikli

Norveç´in uyguladığı `çevreci politikalar´ sayesinde, elektrikli araç satışları 2019 yılında satılan toplam araçların yarısına ulaştı.

  • DHA
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İlk 6 aylık verilerin sonucunda, Norveç´te satılan neredeyse her 2 araçtan 1´i elektrikli araç olarak kayıtlara geçti. 2019´un Ocak ve Haziran ayları arasında satılan araçların yüzde 48,4´ü elektrikli araç olurken, geçen seneki yüzde 31,2´lik oranın üstüne çıkıldığı görüldü. Petrolle çalışan araba satışlarının bu dönemde yüzde 30 azaldığı bildirilirken, `hibrit´ araç satışlarının da yüzde 20 seviyelerinden, yüzde 11 seviyelerine düştüğü görüldü. Norveç, elektrikli araçların kişi başına düşen satışlarında lider konumunda bulunurken, onu yüzde 30´luk satış oranıyla İzlanda izledi. 
 
Norveç, 2025 yılına kadar petrol ile çalışan araçların tamamen yasaklanacağını açıklamıştı. Elektrikli araçların satışında elektrikli araç sahiplerine uygulanan `vergi muafiyetleri´ ve `paralı yollarda indirim´ gibi teşviklerin etkili olduğu belirtildi. 
 
Sadece Norveç´te değil dünyanın geri kalanında da elektrikli araçlara yoğun bir ilgi var. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da elektrikli araçlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2018 yılında dünya çapında satışların yüzde 68 arttığını açıkladı. Çin, geçtiğimiz yıl satılan 1 milyon elektrikli araçla dünyada en çok elektrikli aracın satıldığı ülke oldu.
 

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