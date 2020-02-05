Ocak ayında en çok otomobili hangi marka sattı?

05.02.2020 16:58 - Güncelleme: 05.02.2020 16:58





Türkiye otomobil pazarında bahar havası devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde toparlanan satışlar 2020 ile birlikte adeta uçuşa geçti. 2019'da 10 bin 979 adet satış yapılan ocak pazarında bu sene 22 bin 16 adetlik satış gerçekleştirildi. Peki bu satışta ilk 10'da hangi markalar yer aldı? Ocak 2020'de en çok satış yapan 10 markayı sizler için derledik. Bakın kimler var, kimler yok?





VOLKSWAGEN, 3 BİN 695 SATIŞLA BİRİNCİ OLDU

Alman üretici Volkswagen Ocak 2020'de 3 bin 695 satış gerçekleştirdi. 403 adet ticari satış gerçekleştiren markanın otomobil tarafında Passat satışları öne çıktı.





FİAT'IN 3 BİN 236 SATIŞINA YERLİ ÜRETİM DAMGA VURDU

Türkiye'de ürettiği 3 bin 53 aracı ocak ayında satan Fiat, toplamda 3 bin 236 adet satışla 2020'nin ilk ayını ikinci tamamladı. Türkiye'de üretilen Fiat Egea'nın Almanya’nın resmi araç muayene merkezi GTÜ'nün raporuna göre, tamir gerektiren sorunlar kategorisinde 100 araçta 0,84 hata oranı ile “sınıfının en iyi aracı” olarak belirlenmesi, markadan gelen son önemli gelişmeydi.

RENAULT'U MEGANE SIRTLADI

Fransız otomobil üreticisi Renault, Ocak 2020'de 2 bin 914 satış gerçekleştirdi. Satışlarının yarısından fazlasını Megane olarak gerçekleştiren ve geçtiğimiz gün bu modeline hibrit ekleyerek makyajlayan marka, bu ay Türkiye'de satışa sunduğu yeni Clio'dan çok şey bekliyor.

DACIA DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Renault çatısında üretim yapan Dacia, 2 bin 532 satışla Ocak 2020'yi satış dördüncüsü olarak tamamladı. Duster ve Sandero satışlarıyla 2 bin 261 otomobil satan Romen marka, geçen yıla göre satışlarını dört kat artırma başarısını gösterdi. Hafif ticari satışta da benzer başarıyı gösteren marka, bu segmentte 171 satış gerçekleştirdi.

TOYOTA, 2 BİN 376 SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Japon otomobil devi Toyota, Türkiye'de ürettiği Corolla'nın büyük etkisiyle 2 bin 376 satış gerçekleştirdi. Türkiye'de ürettiği hibrit modellerle Avrupa'da önemli başarı kazanan markanın, ay sonunda yeni Corolla HB'yi İstanbul'da tanıtması bekleniyor.

FORD, 2 BİN 185 SATIŞLA ALTINCI

Satışlarının yüzde 80'ini yerli üretimden gerçekleştiren Ford, yerli hafif ticari satışında bin 789 adetle birinci oldu. Ford'un Türkiye’de ürettiği şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

PEUGEOT, BİN 756 SATIŞLA YEDİNCİ

Geçtiğimiz günlerde yeni 2008 modelini tanıtan Fransız üretici Peugeot, Ocak 2020'de bin 756 adet satış gerçekleştirdi. Peugeot'un içinde bulunduğu PSA grubunun Fiat'ın içinde bulunduğu FCA ile yaptığı ortaklığın rüzgarıyla 2020'ye giren markanın bu yıl sonunda yenilenen 208'i Türkiye'ye getireceği açıklanmıştı.





HYUNDAI, BİN 298 SATIŞLA SEKİZİNCİ

Ocak ayında yeni i10'u Türkiye fabrikasında üretmeye başlayan Hyundai, bu ay yaptığı bin 298 satışla sekizinci sırada yer aldı. Avrupa'da elektrikli Kona üretimine başlayan markanın Türkiye fabrikasının 2021 planlarında B-SUV model üretimi olduğu açıklanmıştı.

HONDA, BİN 101 SATIŞLA DOKUZUNCU

Japon üretici Honda bir süre önce Türkiye fabrikasında üretimi 2021 yılında durduracağını açıklamıştı. Bu açıklama üzerine hızla düşen satışlara rağmen marka Ocak 2020'de bin 101 satışla en çok satış yapan dokuzuncu marka oldu. Teknoloji öncüsü olarak bilinen markanın kısa sürede tüm modellerini elektriklendireceği açıklandı. Uzmanlar markanın üretiminin önemli kısmının Japonya'ya döneceği görüşünde birleşiyor.





SKODA, 884 SATIŞLA ONUNCU

Volkswagen çatısı altında üretim yapan Skoda, Türkiye'de en çok araç satan onuncu marka oldu. Geçtiğimiz yıl ürün gamında öncü modellerinden Superb'i Türkiye'ye getiren markanın bu yıl yeni Octavia, Scala ve Kamiq'i satışa sunması bekleniyor.