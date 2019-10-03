Oto eylülde gaza bastı

Otomobil satışlarında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100 artış yaşandı. Satışların artmasında Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ile otomoktiv firmalarının kampanyaları etkili oldu. Kamu bankalarının 1 Ekim’den itibaren başlattığı 0.49’luk faiz kampanyasının ise önümüzdeki ay satışlara yansıması bekleniyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41 bin 992 adet oldu. 23 bin 028 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 82.35 oranında arttı.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Verilere göre 2019 yılı eylül ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Geçen sene 17 bin 595 adet satış gerçekleşmişti.