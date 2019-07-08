Otoda geleceğin teknolojileri yolda

Lastik üretimi dışında, otomotiv sektörün geleceği ile ilgili birçok projeye de imza atan Continental, eylül ayında Almanya’da yapılacak Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) öncesinde ‘Mobilite Hayatın Ritmidir’ sloganıyla sergileyeceği yeni teknolojilerini tanıttı.

SIFIR KAZA, SIFIR EMİSYON

Hannover’de bulunan test sürüş sahasında gerçekleştirlen Continental TechShow’da geleceğin araçlarında ve güç aktarma organları, otomatik ve otonom sürüş ve mobil bağlantı dahil olmak üzere otomotiv endüstrisi ile ilgili inovasyonlarını sergilendi. Continental Başkanı Dr. Elmar Degenhart Hannover’deki tanıtımda “Akıllı bağlantı ve konfor sayesinde sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır stres sağlanacak. Öncü teknolojilerimiz buna yardımcı oluyor. Teknoloji bizim güçlü yönümüz” diye konuştu. 2050’de araçlarda sadece elektrik ve yakıt hücre teknolojisinin kullanacağını öngören Dr. Degenhart dizel teknolojili motor satışlarının Avrupa’da yüzde 20 gerilediğini, bu oranın bir süre daha devam edeceğini söyledi. Dr.Degenhart, şirket olarak Ar-Ge’ye büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek “Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla, başlangıcından bu yana otomotiv endüstrisinin en büyük devrimine şekil veriyoruz. Örneğin yeni modülde elektrikli motor, şanzıman, güç elektronikleri ve motor kontrolü yer alıyor. Entegrasyon sayesinde, birçok kablonun ve fişin kullanılmasına gerek kalmıyor. Böylece tam entegre sürüş, elektrikli araçların ağırlığını yaklaşık 20 kg azaltıyor” dedi.

3 MİLYAR EURO YATIRIM

Şirket, sadece geçtiğimiz yıl içinde yeni nesil mobilite konusunda Ar-Ge çalışmalarına 3 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı. Bu tutarın önemli bir kısmı, yeni araç içi fonksiyonlara dönük teknolojiler için kullanılacak. Conti radar sistemlerinin kullanıldığı EZ10 kodlu otonom servis aracı, özel olarak sürücüsüz araçlar için geliştirilen ve üretime hazır olan ilk araç oldu. Her birinin menzili yaklaşık 200 metre olan toplam yedi radar sensörü, aracın çevresini sürekli olarak izliyor. Araç, şehirlerde, havalimanlarında yolcuları sürücüsüz taşıyabiliyor.