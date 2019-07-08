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Otoda geleceğin teknolojileri yolda

Yen nesil mobilite çalışmaları kapsamında yalnızca geçen yıl 3 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapan Continental, geleceğin teknolojilerini tanıttı. Otomobillerin birbirleriyle iletişim kurması ve otonom sürüş de yeni projeler arasında yer alıyor. 

  • KAAN ZENGİNLİ
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Lastik üretimi dışında, otomotiv sektörün geleceği ile ilgili birçok projeye de imza atan Continental, eylül ayında Almanya’da yapılacak  Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) öncesinde ‘Mobilite Hayatın Ritmidir’ sloganıyla sergileyeceği  yeni teknolojilerini tanıttı. 

SIFIR KAZA, SIFIR EMİSYON

Hannover’de bulunan test sürüş sahasında gerçekleştirlen Continental TechShow’da geleceğin araçlarında ve güç aktarma organları, otomatik ve otonom sürüş ve mobil bağlantı dahil olmak üzere otomotiv endüstrisi ile ilgili inovasyonlarını sergilendi. Continental Başkanı Dr. Elmar Degenhart Hannover’deki tanıtımda  “Akıllı bağlantı ve konfor sayesinde sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır stres sağlanacak. Öncü teknolojilerimiz buna yardımcı oluyor. Teknoloji bizim güçlü yönümüz” diye konuştu. 2050’de araçlarda sadece elektrik ve yakıt hücre teknolojisinin  kullanacağını öngören Dr. Degenhart dizel teknolojili motor satışlarının Avrupa’da yüzde 20 gerilediğini, bu oranın bir süre daha devam edeceğini söyledi. Dr.Degenhart, şirket olarak Ar-Ge’ye büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek “Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla, başlangıcından bu yana otomotiv endüstrisinin en büyük devrimine şekil veriyoruz. Örneğin yeni modülde elektrikli motor, şanzıman, güç elektronikleri ve motor kontrolü yer alıyor. Entegrasyon sayesinde, birçok kablonun ve fişin kullanılmasına gerek kalmıyor. Böylece tam entegre sürüş, elektrikli araçların ağırlığını yaklaşık 20 kg  azaltıyor” dedi.  

3 MİLYAR EURO YATIRIM 

Şirket, sadece geçtiğimiz yıl içinde yeni nesil mobilite konusunda Ar-Ge çalışmalarına 3 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı. Bu tutarın önemli bir kısmı, yeni araç içi fonksiyonlara dönük teknolojiler için kullanılacak. Conti radar sistemlerinin kullanıldığı  EZ10 kodlu otonom servis aracı, özel olarak sürücüsüz araçlar için geliştirilen ve üretime hazır olan ilk araç oldu. Her birinin menzili yaklaşık 200 metre olan toplam yedi radar sensörü, aracın çevresini sürekli olarak izliyor. Araç, şehirlerde, havalimanlarında yolcuları sürücüsüz taşıyabiliyor.

Robot taksilerin teknolojileri üretime geçiyor

Robo-taksiler için Continental’in ABS, radar ve fren sistemi gibi teknolojilerini içeren seri üretim yapılacak. CUbE geliştirme platformu ile teknolojilerin geliştirilmesi için geniş bir yelpazede testler yapılıyor. Şirket bu amaçla ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Auburn Hills’te yeni bir pilot proje başlattı. Sürücüsüz robo-taksiler, şehir merkezlerinde hareketliliğin önemli bir parçası haline gelecek ve trafik sıkışıklığının azaltılmasına, verimliliğin artmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda küçük otonom servis otobüsleri, pilot projeler sırasında ve havaalanlarında, hastanelerde, üniversitelerde görülebiliyor. Direksiyon veya pedal kullanmadan bu yenilikçi araçların bağımsız, elektriksel ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan teknoloji bugün neredeyse tamamen kullanılabilir durumda. 

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