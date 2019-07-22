Otoda kampanya rüzgarı

11 bin TL’lik donanım hediye

Jeep, 2018 model yılı Compass modellerinde standart yer alan donanıma ek olarak, nakit alımda 11 bin TL’ye varan opsiyon seçeneklerinden biri ücretsiz olarak sunuyor. Kampanya kapsamında tercih edilebilecek opsiyonlar arasında; Panoramik Açılır Cam Tavan, Isıtmalı & Havalandırmalı Lüks Deri Koltuklar, Beats Audio Ses Sistemi, 8.4 inç UConnect Navigasyonlu Bilgi Eğlence Sistemi, 19 inçlik Alaşımlı Jantlar ve Bi-Xenon Far yer alıyor. 2018 model yılı Compass versiyonları 100 bin TL için 20 ay vadeli ve yüzde 1.79 faizli eşit ödemeli kredi imkanıyla satın alınabiliyor. Jeep Renegade’in Longitude versiyonlarında da, anahtar teslimde 5 bin TL fiyatı olan ‘Fonksiyon Paketi’ hediye edilirken 10 bin TL’lik nakit indirimi de sunuluyor.

Volkswagen ticaride kampanya başlattı

Volkswagen Ticari Araç, yeni bir araç sahibi olmak ya da aracını yenilemek isteyenlere temmuz ayına özel indirimlere ek cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Volkswagen Ticari Araç’ın, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliği ile hayata geçirdiği faiz kampanyası ile Volkswagen Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL’ye yüzde ‘0’ faiz fırsatı sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL’ye 12 ay yüzde ‘0’ faizle kredi kullanmak mümkün. Sıfır faiz kampanyası 31 temmuz tarihine kadar devam edecek.