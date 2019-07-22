Otoda kampanya rüzgarı
Daralan pazarda satışlarını artırmak isteyen otomotiv markaları kampanya yarışına girdi. Temmuz sonuna kadar sürecek olan kampanyalar arasında ‘sıfır faiz’, ‘takas desteği’ ‘donanım hediyesi’ gibi birbirinden farklı fırsatlar sunuluyor.
- KAAN ZENGİNLİ
18 ay yüzde ‘0’ faiz fırsatı
NISSAN, Temmuz ayı boyunca sunduğu kampanya indirimlerine ek olarak, tüm modelleri için 18 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. QASHQAI’de 18 ay yüzde 0 faiz fırsatından 50 bin TL için yararlanılacak. Ayrıca ek olarak QASHQAI1.5 Visia versiyonunda 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi de ücretsiz olarak sunuluyor. SUV modeli X-TRAIL’lerde18 aylık yüzde 0 faiz fırsatı 60 bin TL için uygulanabiliyor. Ayrıca premium bej ve taba deri iç döşeme paketlerini tercih edenlerde fiyat farkı ödemeyecek. Nissan’ın ikonik SUV modeli Juke ise temmuz ayı boyunca tüm versiyonlarda 30 bin TL için 18 ay yüzde 0 faiz avantajı ile showroom’larda.
30 bin TL’lik takas desteği
Jaguar F-PACE modelinde geçerli 30 bin TL’lik takas desteğinin yanı sıra 200 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sunan Borusan Otomotiv, satış sonrası için de temmuz ayına özel önemli avantajlar sağlıyor. Jaguar veya Land Rover araçlara, Borusan Otomotiv Jaguar ve Land Rover Yetkili Servisleri’nde yapılacak ‘Ücretsiz 10 Nokta Kontrolü’nün ardından, parça değişiminde yüzde 25 avantaj sunuluyor. 10 Nokta Kontrolü; lastik ve jantları, aydınlatma sistemlerini, silecek lastiklerini, araç alt kısım kontrolünü, akü durum kontrolünü, motor kayışı ve gergi bilyalarını, fren balatası ve diskleri, A/C ve havalandırma sistemlerini ve diyagnoz cihazı ile araç arıza kaydı kontrolünü kapsıyor. Tüm Jaguar modelleri Borusan Otomotiv yetkili satıcılarında müşterileri bekliyor.
11 bin TL’lik donanım hediye
Jeep, 2018 model yılı Compass modellerinde standart yer alan donanıma ek olarak, nakit alımda 11 bin TL’ye varan opsiyon seçeneklerinden biri ücretsiz olarak sunuyor. Kampanya kapsamında tercih edilebilecek opsiyonlar arasında; Panoramik Açılır Cam Tavan, Isıtmalı & Havalandırmalı Lüks Deri Koltuklar, Beats Audio Ses Sistemi, 8.4 inç UConnect Navigasyonlu Bilgi Eğlence Sistemi, 19 inçlik Alaşımlı Jantlar ve Bi-Xenon Far yer alıyor. 2018 model yılı Compass versiyonları 100 bin TL için 20 ay vadeli ve yüzde 1.79 faizli eşit ödemeli kredi imkanıyla satın alınabiliyor. Jeep Renegade’in Longitude versiyonlarında da, anahtar teslimde 5 bin TL fiyatı olan ‘Fonksiyon Paketi’ hediye edilirken 10 bin TL’lik nakit indirimi de sunuluyor.
Volkswagen ticaride kampanya başlattı
Volkswagen Ticari Araç, yeni bir araç sahibi olmak ya da aracını yenilemek isteyenlere temmuz ayına özel indirimlere ek cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Volkswagen Ticari Araç’ın, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliği ile hayata geçirdiği faiz kampanyası ile Volkswagen Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL’ye yüzde ‘0’ faiz fırsatı sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL’ye 12 ay yüzde ‘0’ faizle kredi kullanmak mümkün. Sıfır faiz kampanyası 31 temmuz tarihine kadar devam edecek.
Tüm modellere faizsiz kredi
Hyundai’nin yeni satış fırsatları dahilinde, i20’nin benzinli ve dizel tüm versiyonlarında 30 bin TL, 12 ay için yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Ayrıca Accent Blue, Elantra ve KONA da 30 bin TL, 12 ay 0 faiz avantajına sahip. C-SUV segmentinin başarılı modeli Tucson ise daha fazla avantaja sahip. Tucson, 195 bin 050 TL’den başlayan fiyatlar veya 35 bin TL 12 ay 0 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Yaz tatilinde otomobilsiz kalmak istemeyenler ya da eski otomobilini yeni bir modelle değiştirmek isteyenler için üstün avantajlar sunan Hyundai, tüm müşterilerini ülke genelindeki Hyundai Yetkili Satıcıları’na davet ediyor.
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