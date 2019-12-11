Otoda yıl sonu yarışı başladı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kampanya yarışına girdi. Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, ‘hurda araç teşviki’, ‘sıfır faiz’, ‘36 aya varan vade seçenekleri’, ‘takas indirimi’ gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

FORD

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, ‘Her Şey Dahil Finans Paketi’ kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi satın alımlarında geçerli indirimler yapıyor. Paket kapsamında Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı, Kuga, EcoSport ve Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve % 0.99 faiz kampanyası 31 Aralık’ta sona erecek.

TOYOTA

Toyota’nın, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0.69 faizi kampanyası 31 Aralık’a kadar yürürlükte kalacak. Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde 0 faizli finansmanla yıl sonuna kadar bayilerinde satışa sunuluyor.

RENAULT

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Firma ayrıca aralık ayına özel yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için 36 ay taksit ve yüzde 0.69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor.

FIAT

Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor. Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak.