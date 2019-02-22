Otomatik acil fren sistemleri Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Otomobillerde güvenlik ekipmanları giderek artıyor. Markalarda bu ekipmanları geliştirmek için birbirleri ile yarış halindeler. Bu gelişmeler ise devletler tarafından sıkı şekilde denetleniyor. Avrupa Parlamentosu da bu gelişmeler çerçevesinde kazaların en aza inmesi için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl önerilen yasada Avrupa Parlamentosu’nun İç Pazar Komitesi üyeleri tarafından önerilen yasa teklifi, yakında onaylanacak. Bu onay işleminin ardından otomobillerde birçok güvenlik önlemi standart olarak bulunmak zorunda. Mart ayında onaylanması beklenen bu yasa teklifinin 2022 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Ulaştırma Güvenliği Konseyi, bu yeni yasanın 15 yılda en az 25 bin hayatı kurtaracağını tahmin ediyor.

Avrupa’da binek araçlarda zorunlu olacak özellikler şunlar;

-Gelişmiş otomatik acil fren sistemi

-Şeritten ayrılma uyarı sistemi

-Akıllı hız yardımı

-Sürücü yorgunluk uyarısı

-Acil frenlemede yanan sinyaller

-Ters şerit algılama sistemi

-Kaza veri kaydedicisi

Gelişmiş otomatik acil fren sistemi artık birçok otomobilde standart olarak sunuluyor. Yeni kurallara göre bu sistemlerin güvenliğinden de aracın üreticisi olan markalar sorumlu olacak. Yasada ayrıca, araçları siber saldırılara karşı korumak için tasarlanan gereksinimleri de içeriyor. Sistemler yakın zamanda tüm ticari araçlar ve otobüsler içinde zorunlu hale gelecek.

Günümüzde güvenlik testleri yapan bağımsız test markası olan EuroNCAP’te otomatik acil fren sistemi bulunmayan otomobiller 5 yıldız alamıyorlar. İngiltere’de ise bu kurallar Brexit nedeniyle uygulanmayacak.