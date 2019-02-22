İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3201
  • 6,0394
  • 227.9
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Otomatik acil fren sistemleri Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Avrupa Parlamentosu, tüm araçlarda çeşitli gelişmiş aktif güvenlik özelliklerinin zorunlu olmasını gerektiren mevzuatı onaylayacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Otomobillerde güvenlik ekipmanları giderek artıyor. Markalarda bu ekipmanları geliştirmek için birbirleri ile yarış halindeler. Bu gelişmeler ise devletler tarafından sıkı şekilde denetleniyor. Avrupa Parlamentosu da bu gelişmeler çerçevesinde kazaların en aza inmesi için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl önerilen yasada Avrupa Parlamentosu’nun İç Pazar Komitesi üyeleri tarafından önerilen yasa teklifi, yakında onaylanacak. Bu onay işleminin ardından otomobillerde birçok güvenlik önlemi standart olarak bulunmak zorunda.  Mart ayında onaylanması beklenen bu yasa teklifinin 2022 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Ulaştırma Güvenliği Konseyi, bu yeni yasanın 15 yılda en az 25 bin hayatı kurtaracağını tahmin ediyor.

Avrupa’da binek araçlarda zorunlu olacak özellikler şunlar;

-Gelişmiş otomatik acil fren sistemi

-Şeritten ayrılma uyarı sistemi

-Akıllı hız yardımı

-Sürücü yorgunluk uyarısı

-Acil frenlemede yanan sinyaller

-Ters şerit algılama sistemi

-Kaza veri kaydedicisi

Gelişmiş otomatik acil fren sistemi artık birçok otomobilde standart olarak sunuluyor. Yeni kurallara göre bu sistemlerin güvenliğinden de aracın üreticisi olan markalar sorumlu olacak. Yasada ayrıca, araçları siber saldırılara karşı korumak için tasarlanan gereksinimleri de içeriyor. Sistemler yakın zamanda tüm ticari araçlar ve otobüsler içinde zorunlu hale gelecek.

Günümüzde güvenlik testleri yapan bağımsız test markası olan EuroNCAP’te otomatik acil fren sistemi bulunmayan otomobiller 5 yıldız alamıyorlar. İngiltere’de ise bu kurallar Brexit nedeniyle uygulanmayacak.

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

'Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz'

'Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz'

Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz

Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak Venezuela iddiası

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak Venezuela iddiası

'Türkiye büyük yük üstlendi'

'Türkiye büyük yük üstlendi'
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA