Otomobil kiralama virüsten arınıp gaza basmaya başladı

Star.com.tr 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:19

Türkiye pandemi sonrası normalleşme adımlarına devam ediyor. Ekonomiye can suyu verecek kredi paketleri hazırlanırken, özel sektör yeni ihtiyaçları tespit ve giderme telaşına düştü. Kısa vadeli otomobil kiralamanın hijyen sebepleriyle bittiği yeni dönemde aylık kiralamalar artarken, eve teslimat, özel hijyenik uygulamalar ve SUV-minibüs segmentlerinde kiralamaya talep patlaması yaşanıyor. Dijital basın toplantısına katıldığımız Enterprise’ın Türkiye CEO’su Özarslan Tangün’ın markalarının pandemi sürecinde yaşadıklarını ve yeni dönemden Türkiye ve dünya pazarından beklentilerini sizin için derledik.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMAK GURUR VERİYOR"

Türkiye'nin dünyada pandemi ile mücadelede örnek ülke anlatan Tangün, Türkiye şubesinin koronavirüsle mücadelesinin 15 Haziran’da yapılacak özel bir sunumla dünya çapında örnek gösterileceğini ifade etti. "95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız" ifadelerini kullanan Tangün, "Özellikle adrese teslim ve güvenilir hijyen konusunda sunum gerçekleştirmemizi istediler. Dünyaya örnek olmak bizleri çok gururlandırıyor.” dedi.

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Havalimanlarının kapanması ve evde kalmanın tavsiye edilmesi üzerine kiralama sektörünün hızla daraldığına dikkat çeken Tangün, bu süreçte kendilerinin de kadrolarının 3’e ayırarak büyük kısım çalışanlarını evlerine yönlendirdiklerini anlattı. Bu süreçte yerel ofisler açmaya yöneldiklerin anlatan Tangün, pandemi sonrası eve teslim araç kiralamanın hızlıca arttığını ifade etti. Yaptıkları anket çalışmalarında müşterilerin araçlarda hijyen konusunda beklentinin üst düzeye çıktığını anlatan Tangün, müşterilerin ofise uğrama isteğinin azaldığını ve yeni dönemle birlikte minibus ve SUV modellerine talebin arttığını anlattı. Kiralama sektörünün yerel müşteri noktasında hızlı bir düzelme beklediğini anlatan Tangün, turizmde beklentilerinin 2021 yılına ertelendiğini ifade etti.