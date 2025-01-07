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Otomobil

Otomobil satışları yüzde 1,3 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında artarak 1 milyon 238 bin 509 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 1,3 oranında artarak 980 bin 341 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

IHA7 Ocak 2025 Salı 09:42 - Güncelleme:
Otomobil satışları yüzde 1,3 arttı
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Aralık ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında artarak 1 milyon 238 bin 509 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 1,3 oranında artarak 980 bin 341 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Aralık ayında yüzde 7,3, otomobil pazarı yüzde 6,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 oranında arttı.

2024 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu. 2024 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 artarak 35 bin 438 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,8 arttı.

  • Otomobil pazarı
  • Hafif ticari araç
  • Artış

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