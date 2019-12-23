Otomotiv 2020’ye umutlu giriyor

KAAN ZENGİNLİ 23.12.2019 02:43 - Güncelleme: 23.12.2019 02:43

Döviz kuru ve faizlerde yaşanan artış nedeniyle satışların bıçak gibi kesildiği otomotiv sektörü, 2020 yılına umutlu giriyor. 2017 yılında toplam satışların 1 milyonu gördüğü sektör, 2018 yılında yüzde 35 daralarak 621 bin adet ile yılı kapatmıştı. Yıla kötü başlamasına rağmen kamu bankalarının ‘Türkiye’de üretilen’ otomobillere uygun faizli kredi açması sektöre adeta can suyu olmuştu. Sektör temsilcileri 2019 sonu için 350-400 bin rakamlarını telaffuz ederken, faiz indirimleri ve fiyatlardaki düşüş ile bu rakam 500 bine kadar çıktı. Sektör ile ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “2018 yılı ve 2019 yılı olarak baktığımız zaman bulunmamız gereken yerden çok uzağız. Ama yine de olumlu bakıyoruz resme. Yılın bitmesine 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız.” dedi. Bu rakamın 2017’nin 1 milyonuna göre yarı yarıya düşmüş bir pazar anlamına geldiğine işaret eden Yenigün, “2020 yılında bir miktar kıpırdanma bekliyoruz. Umarım yüzde 20 veya üstünde bir kıpırdanma olur, yani 600 binler telaffuz edilir” diye konuştu.

İHRACATTA İŞLER İYİ

Haydar Yenigün, ihracat tarafında ise işlerin daha iyi gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “İhracat tarafında neyse ki iyi gidiyoruz. Esas enerjiyi oradan alıyoruz. Ancak orada da Avrupa’da bir miktar duraklama var. Negatif faizlerin etkisiyle bir miktar açılsa bile işler hala durağanlık var. Hatta bazı ülkelerde yüzde 4-6 seviyesinde gerilemeler var. Bütün bunları izliyoruz ama tabii yapabileceklerimiz sınırlı, Türkiye’deki iç pazarın düzelmesi lazım.

Bir yandan da ihracatın onu kompanse etmesini sürdürmemiz lazım. Bütün bunlara baktığımız zaman 2020, yine 2017’den uzak bir yıl olacak. Gelecekle ilgili planlarımızı, projelerimizi gözden geçirdiğimiz bir yıl olacak.”

Çok yoğun talep alıyoruz

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle yeni modelin basın toplantısında şunları söyledi: “Yeni kasa Forester için müşterilerimizden çok yoğun bir talep var. Bayilerimiz kasım ayından bu yana müşterilerimizin siparişlerini topluyorlar. İlk parti araçlarımızın tamamının müşterisi hazır. Aralık ayının içinde ilk parti araçlarımızın, Ocak ayında ise ikinci parti araçlarımızın teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Şubat ayından itibaren ise 2020 model Forester’larımız pazar beklentilerini rahatlıkla karşılayacak adetlerde ulaşmaya başlayacak. 2020 yılında pazarda bir toparlanma bekliyoruz. Pazarın 2019’da 475 bin, 2020 yılında ise 550 binlerde kapanacağını düşünüyoruz.”

Destekler sürekli hale getirilmeli

Yenigün, sektörde yapılması gereken düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktararak, şunları kaydetti: “Belli bir dönem ÖTV-KDV, belli bir dönem faiz, belli bir dönem başka bir destek oluyor ama bunların bir süreklilik arz etmesi gerekiyor ve bir ekosistem olarak bunu düşünmek gerekiyor. Burada mesela, yıl sonu itibarıyla hurda teşviki bitiyor. Geçen sene başlamıştı. Yine yıl sonu itibarıyla faiz desteği bitiyor. Dolayısıyla sanki 1 milyonluk endüstri varmış gibi 1 Ocak 2020’den itibaren bir otomotiv endüstrisi beklentisi var maalesef. Buna karşı pek de söylenecek bir şey yok. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı ve tekliflerimizi yapıyoruz, bakanlarımızla görüşüyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde yine teşvik edici bir mekanizma içinde satışların artmasını bekleyeceğiz.”