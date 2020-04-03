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Otomobil

Otomotiv devi Ford Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi

Araç üreticisi Ford Motor Company, Türkiye'deki fabrikalarının ardından, Avrupa'daki üretim tesislerinin çoğunda üretime 4 Mayıs'a kadar ara verdiğini açıkladı.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 15:15 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:15
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Şirket geçen ayki açıklamasında Avrupa'da üretime birkaç hafta ara vereceğini ifade etmiş, ancak tarih belirtmemişti.

Ford Otosan da Salı günü yaptığı açıklamada, Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada işe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtildi. Ford Otosan'dan 19 Mart günü yapılan açıklamada, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime 2 hafta ara verildiği duyuruldu.

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