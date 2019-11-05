Otoya düşük faiz gazı

Kamu bankalarının eylül sonunda otomotiv satışlarını artırmaya yönelik olarak devreye aldığı faiz indirimi kampanyası meyvelerini verdi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları ekim ayında, baz etkisinin de desteğiyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 oranında artarak 49 bin 75 adet seviyesine yükseldi. Pazar geçen aya göre de yüzde 17’lik bir artış gösterdi. Eylülde satışlar 41 bin 992 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Yalnızca otomobil satışları, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137.94 artarak 39 bin 996, hafif ticari araç satışları da yüzde 90.66 yükselişle 9 bin 79 olarak kayıtlara geçti.

SEDAN YİNE LİDER

Ekim sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 30,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 39.2 ve 2000cc üstünde yüzde 29.4 azaldı. Söz konusu dönemde 153 elektrikli ve 8 bin 688 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85.8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61.5 pay ve 165 bin 274 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.4 pay ve 135 bin 353 adetle yine sedan otomobiller oldu. Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39.3 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105 bin 571 adetle sahip oldu.

OTOMATİĞE İLGİ ARTIYOR

Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,74’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68.58’e ulaştı. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 72.08 pay ve 44 bin 518 adetle van ulaşırken, bunu, yüzde 12.17 pay ve 7 bin 517 adetle kamyonet, yüzde 8.04 pay ve 4 bin 967 adetle minibüs, yüzde 7,70 pay ve 4 bin 758 adetle de pick-up takip etti.