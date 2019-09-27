Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Kampanya kapsamında olan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, kredi faizlerindeki indirim için “Çok büyük önem arz ediyor” yorumunda bulunurken, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi faizlerinde düşüş otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

RENAULT: ÇOK MEMNUNİYET VERİCİ BİR GELİŞME

Faiz indirimi hakkında açıklama yapan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, indirimi çok memnuniyet verici bir genişleme olarak niteledi ve kamu bankalarının bu girişimiyle 2019 yılı toplam pazarının 450 bin olacağı tahmininde bulundu. Renault Genel Müdürü Çağdaş, açıklamasına şöyle devam etti;

“Üç kamu bankasının Türkiye’de üretilen modellerin taşıt kredisi faizini yüzde 0,49 - 0.69’a çekmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası'nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Faiz oranlarının düşmesinin çok önemli olduğunu her platformda dile getirdik çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ı kredi ile satılıyor.“

MASFED: İKİNCİ EL PAZARINI DA HAREKETLENDİRECEK

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır otomobiller için düşürülen faiz oranlarının Türkiye'deki üretimi destekleyeceğini söyledi. Bu karar ikinci el araç piyasasını da canlandıracak diyen Erkoç, şöyle konuştu:

"Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. İkinci el araç alım satımı yapan esnaf arkadaşlarımız şu an sattıklarının yerine araç koyamıyorlar. Yani satacak araç bulamıyorlar. Sıfır araç satılırsa ikinci el piyasasında da araç bollaşır. Araç satışının artmasıyla piyasaya canlılık gelir."

KARSAN: İÇ PAZAR İÇİN KALDIRAÇ ETKİSİ YAPACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu Türkiye iyi bir ticari araç üreticisi olduğunu hatırlatarak, “Kamu bankalarının Türkiye’de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son 3 ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır” dedi.

OSD: ÇOK CİDDİ HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK

Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak.” dedi.