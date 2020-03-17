Peugeot, Avrupa fabrikalarını kapatma kararı aldı

17 Mart 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:47

Groupe PSA Avrupa’daki fabrikalarını 27 Mart tarihine kadar kapatma kararı aldı. İçerisinde Peugeot, Opel ve Citroen gibi markaları bulunduran Fransız otomobil üretim devi PSA grubu Avrupa fabrikalarında üretimi durdurma kararı aldı. Alınan kararda satışların aniden azalmasına yapılan vurgu dikkat çekti.

İŞTE PSA’NIN BASIN AÇIKLANMASI:



Son günlerde belirli üretim tesislerinin yakınlarında COVID-19 vakalarında görülen ciddi artış, büyük tedarikçilerle ilgili tedarik sorunları ve otomobil pazarlarındaki ani düşüş sebebiyle, Yönetim Kurulu Başkanı ve kriz departmanı üyeleri, aşağıdaki çizelge uyarınca 27 Mart tarihine kadar araç üretim tesislerini kapatma kararı almıştır.

• 16 Mart: Mulhouse (Fransa), Madrid (İspanya)

• 17 Mart: Poissy, Rennes, Sochaux (Fransa), Zaragoza (İspanya), Eisenach, Rüsselsheim (Almanya), Ellesmere Port (Birleşik Krallık), Gliwice (Polonya)

• 18 Mart: Hordain (Fransa), Vigo (İspanya), Mangualde (Portekiz)

• 19 Mart: Luton (Birleşik Krallık), Trnava (Slovekya)

Mekanik tesisler bu tarihler doğrultusunda kapatılacaktır.

Tesis yönetim ekipleri, sosyal ortaklar ile işbirliği içerisinde tesis kapama süreçlerini yerel olarak uygulayacaktır.

Groupe PSA, virüsün yayılmasını engellemek için alınacak en iyi koruma yöntemlerinin, engelleyici önlem almak ve tesislerdeki sağlık yetkililerinin tavsiyelerini uygulamak olduğunu hatırlatmaktadır.