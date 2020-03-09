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Otomobil

Peugeot SUV'deki liderliğini koruyor

Peugeot Türkiye, 2020 yılı şubat sonuçlarına göre, senenin ilk iki ayında gerçekleştirdiği 4.751 adet satış ile %6,4 pazar payı aldı. 2019 yılını C-SUV segmentinde ve toplam SUV kategorisinde lider olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk iki ayında gerçekleştirdiği toplam 2.473 adet SUV satışı ile %14 pazar payı alarak toplam SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi. Markayı geçen sene liderliğe taşıyan Peugeot SUV 3008 modeli ise, şubat ayında 1.218 adetlik satış ile de yine C-SUV segmentinin lideri oldu.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 16:25

Fransız üretici Peugeot, 2020’nin ilk iki ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre Türkiye satışlarını %168 artırdı. Marka, 2020 yılının ilk iki ayında 3.778’i binek, 973’ü hafif ticari olmak üzere toplam 4.751 adet araç satışı gerçekleştirerek %6,4 payı elde etti. Kampanyalarını devam ettiren marka çeşitli modelleri için faiz indirimi uyguluyor.

Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008 modellerinde 90.000 TL için 36 ay yüzde 0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot 308 ve Peugeot 301 modelleri 50.000 TL için yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot 208 Signature versiyonunda 50.000 TL için yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot Rifter, 60.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 50.000 TL için 12 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

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