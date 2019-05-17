Polen filtresi değişimi hayat kurtarıyor

Direkt olarak otomobilin iç mekânındaki hava kalitesine etki eden polen filtresi, özellikle bahar aylarında bitkiler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan polenlerin, yaşam alanına girmesini önlüyor. Polen filtreleri sadece bununla sınırlı kalmayarak özellikle şehir içindeki toz ve partiküllerin iç mekâna sızmasını da engelliyor.

Değişimi geciktirilen polen filtreleri üzerinde zamanla biriken polen, toz, partiküller, böcek tortuları ve hatta ağaç yaprakları, havalandırma sisteminin verimsiz çalışmasına neden olurken, kötü kokulara da sebep oluyor. Camların buğulanmasına da sebep olarak sürüş güvenliğini tehdit eden değiştirilmemiş polen filtreleri; astım, alerjik rinit, lejyoner hastalığı gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Borusan Otomotiv Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, her periyodik bakımda veya her mevsim başlangıcında, orijinal ekipmanlarla polen filtresi değişimini öneriyor.

Polen filtresinde yenilikçi teknoloji

BMW otomobillerinde kullanılan Mikro Filtre, polen filtresi üzerinde son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş olan karbon alaşımlarıyla birlikte ince parçacıklar için % 70'e kadar filtre kapasitesi sağlarken, parçacık boyutuna bağlı olarak % 99,5 filtre kapasitesi elde ediyor. Bunun yanı sıra Mikro Filtre Yüksek filtre kapasitesi (mekanik ve elektrostatik) özel bir ince toz yapıya dayanıyor.