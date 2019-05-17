19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0535
  • 6,7709
  • 249.812
  • 86.963
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Polen filtresi değişimi hayat kurtarıyor

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile polenler ve mikroplar biraz daha fazla gezinmeye başladı. Otomobilinizde de bundan kurtulmanın tek yok kaliteli bir polen filtresi kullanmak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Direkt olarak otomobilin iç mekânındaki hava kalitesine etki eden polen filtresi, özellikle bahar aylarında bitkiler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan polenlerin, yaşam alanına girmesini önlüyor. Polen filtreleri sadece bununla sınırlı kalmayarak özellikle şehir içindeki toz ve partiküllerin iç mekâna sızmasını da engelliyor. 
 
Değişimi geciktirilen polen filtreleri üzerinde zamanla biriken polen, toz, partiküller, böcek tortuları ve hatta ağaç yaprakları, havalandırma sisteminin verimsiz çalışmasına neden olurken, kötü kokulara da sebep oluyor. Camların buğulanmasına da sebep olarak sürüş güvenliğini tehdit eden değiştirilmemiş polen filtreleri; astım, alerjik rinit, lejyoner hastalığı gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Borusan Otomotiv Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, her periyodik bakımda veya her mevsim başlangıcında, orijinal ekipmanlarla polen filtresi değişimini öneriyor.   
 
Polen filtresinde yenilikçi teknoloji
 
BMW otomobillerinde kullanılan Mikro Filtre, polen filtresi üzerinde son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş olan karbon alaşımlarıyla birlikte ince parçacıklar için % 70'e kadar filtre kapasitesi sağlarken, parçacık boyutuna bağlı olarak % 99,5 filtre kapasitesi elde ediyor. Bunun yanı sıra Mikro Filtre Yüksek filtre kapasitesi (mekanik ve elektrostatik) özel bir ince toz yapıya dayanıyor.
 

New York´ta helikopter nehre düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Opera gösterimindeki olayla ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama

Opera gösterimindeki olayla ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama

Avrupa Konseyi'nden Rusya ile buzları eritecek adım

Avrupa Konseyi'nden Rusya ile buzları eritecek adım

600 yıllık gizem çözüldü

600 yıllık gizem çözüldü

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Böyle ihbar etti: Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım

Böyle ihbar etti: Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım

Hareketli dakikalar... Bekçi fark edince silahı kendine doğrulttu

Hareketli dakikalar... Bekçi fark edince silahı kendine doğrulttu

Yürek dayanmaz... Aile sinir krizi geçirdi

Yürek dayanmaz... Aile sinir krizi geçirdi

Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

Game of Thrones'ta hayal kırıklığı! İmza sayısı 500 bini aştı

Game of Thrones'ta hayal kırıklığı! İmza sayısı 500 bini aştı

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA