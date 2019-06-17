Premium kompakt sınıfta liderliğe oynuyor
Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili A-Serisi Sedan, Türkiye’de satışa sunuldu.
- KAAN ZENGİNLİ
246 bin 100 TL’den başlayan A-Serisi Sedan’ın, markanın 2019 yılı toplam satışlarının en az yüzde 10’luk dilimini oluşturması ve Mercedes-Benz’e Premium kompakt sınıf liderliğini yeniden kazandırması bekleniyor. Yeni sedan, yapay zekâ kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekânı ile dikkat çekiyor. Yeni A-Serisi Sedan, yeni nesil Mercedes-Benz modellerinin tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını sunuyor. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, A-Serisi’nin Mercedes-Benz markasını otomotivden mobilitiye taşıyan bir seri olduğunu belirterek “Kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz ile premium otomobil segmentindeki liderliğimizi güçlendirerek korumayı hedefliyoruz” dedi.
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