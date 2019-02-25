Efsanevi İngiliz otomobil markası Aston Martin’in ilginç ve sınırlı sayıda üretilen otomobillerine bir yenisi daha ekleniyor. İngiliz markanın Valkyrie ve Valkyrie AMR Pro modellerinin tanıtmasının ardından herkes bu çalışmaların devamı gelecek mi diye sorgulamıştı. Aston Martin bu soruyu cevapsız bırakmadı. İlk başta Project 001 ve Project 002 olarak adlandırılan bu otomobiller, farklı görüntüleri, içerdikleri teknolojileri ve yollarda gitmeye hazır bir spor otomobil olmaları ile herkesi her gördüklerinde heyecanlandıran modeller olmuştu.

DEVRİM YARATACAK TEKNOLOJİYE SAHİP OLACAK

Herkesin heyecanlanacağı yeni Aston Martin modeli olarak karşımıza çıkacak olan Project 003, ortadan motorlu yapısı ile çok iyi dinamiklere sahip olacağını bizlere gösteriyor. Neredeyse hiçbir detayı açıklanmayan modelin tüm detayları için 5-6 Mart günlerini bekliyor olacağız. Aston Martin’in söylediğine göre ise Project 003, otomobil sektöründe devrim yaratacak bir teknoloji ile tanıtılacak. Sadece 500 adet üretilecek olan Project 003, 2021 yılında satışa sunulacak.