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Otomobil

Renault, Cenevre'yi elektrikli atağına çevrimek istiyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, 3 Mart'ta kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı'nı elektrikli otomobilleri için çıkış fırsatına döndürmeye çalışacak. Cenevre'de mobilite vizyonunu ortaya koyacağını açıklayan Renault, fuarda yeni Twingo Z.E'nin dünya prömiyeri dahil olmak üzere 8 modelden oluşan yüzde 100 elektrikli ürün gamını tanıtacak. Marka çatısında üretim yapan Dacia'nın da yüzde 100 elektrikli modelleri Cenevre'de gün yüzüne çıkacak.

23 Şubat 2020 Pazar10:51 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:52

"MORPHOZ" MESAJLAR TAŞIYOR

Fuarda mobilite vizyonunu ortaya koyacağını açıklauan Renault, elektrikli konsept modeli MORPHOZ’un ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek. Markanın yaptığı açıklamaya göre MORPHOZ'un tasarımı gelecek yıllarda Renault’un pazara sunacağı yeni elektrikli model ailesinden göndermeler içeriyor.

Ürün gamını elektrikleştirmeye devam ettiğini duyuran Renault, üç önemli modeline E-TECH adını verdiği hibrit ve plug-in hibrit motorları eklediğini duyurdu. Marka bu çerçevede Clio, Captur ve Megane modellerinin E-TECH Plug-in modellerini ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyeceğine dikkat çekti.

"EZBER BOZAN" DA ELEKTRİKLENECEK

Renault çatısında üretim yapan Dacia, markanın Cenevre çıkarmasında pazardaki en ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli şehir otomobili olma iddiasıyla yer alacak. Dacia, bu fuarda tarihinde yeni bir sayfa açarak elektrikli otomobile geçişi başlattığını açıkladı. Geçmişine sadık ve "ezber bozan" marka iddiasını sürdüreceğini belirten marka, yüzde 100 elektrikli modellerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.

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