Renault Clio, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi

17 Haziran 2020 Çarşamba 00:12 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 00:12

Türkiye’de Yılın Otomobili, Renault Clio seçildi. Türkiye Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin bu yıl beşincisini düzenlediği ödül töreninde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na özel ödül verildi. Seçimlerde 5.000 puan alarak açık ara ipi göğüsleyen Clio’nun ödülünü Renault Türkiye Genel Müdürü Berk Çağdaş aldı. Ödül almaktan mutlu olduklarının dile getiren Çağdaş, bu ödülü Clio’ya katkısı olan Türk müdendisleri ve Türk işçileri adına da aldığını ifade etti.





TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBUNA ÖZEL ÖDÜL



Türkiye Otomotiv Gazetecileri Derneği, bu yıl ödül törenine çok özel bir ödülle başladı. 2019’un son günlerine damga vuran TOGG’a bu yılın özel ödülü verildi. İlk defa bir ödülü kabul ettiklerini dile getiren TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu ödülün daha önce Türkiye’de otomobile önemli katkı veren kişilere verildiği için kabul edildiğini dile getirdi. 25 Haziran’da TOGG olarak ikinci yaşlarını kutlayacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, dünyada benzeri görülmemiş bir modelle TOGG’un Türkiye’ye teknolojiden altyapıya kadar önemli katkıları olacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu’nun Kovid-19 nedeniyle katılamadığı törende, özel ödül TOGG İletişim Birimi Yöneticisi Hakan Özenen’e verildi.





RENAULT CLİO, PEUGEOT 2008 VE OPEL CORSA

Türkiye’de Yılın Otomobili finalinde bu sene isim sırasına göre, BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes A Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio yarıştı. İlk sonuçlarda Peugeot 2008 öne çıkarken, açıklamaların ortasından itibaren Renault Clio birinciliği hiç bırakmadı. Sonrasında Opel Corsa ve Citroen C5 Aircross’un aldığı puanlar dikkat çekti. Almanya’nın premium rakipleri BMW ve Mercedes çok yakın puanlar alırlarken onları Nissan takip etti.

RENAULT İKİNCİ KEZ ÖDÜLE UZANIYOR

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile gelen birincilikten sonra sözlerine şöyle devam etti; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten çok değerli Türk mühendis ve Türk işçileri adına da alıyorum.”





CLİO, 7 FİNALİST ARASINDAN SEÇİLDİ

Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.







