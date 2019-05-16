Renault'tan paylaşımlı otomobiller için yeni atak
Renault Grubu, 2018 yılında geleceğin mobilitesinin vizyonuna ait çerçeveyi çizen 3 konsept modelin tanıtımını gerçekleştirmişti. İnovasyon, Renault Grubu’nun tüm faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor. VivaTech Fuarı’nda tanıtılan konsept ve hizmetler, Renault Grubu’nun herkes için paylaşımlı mobilite hizmetlerini geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Renault Grubu, VIVA Teknoloji Fuarı’nda yeni otomobiller, işbirlikleri ve saha deneyimleri ile geleceğin mobilitesine ilişkin vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor.
Avrupa elektrikli araç pazarının lider ve öncüsü Renault Grubu, insanların yaşamını kolaylaştıran mobilite kavramının ana hatlarını çiziyor.
Renault Grubu, yeni ve herkes için sürdürülebilir mobilite çağına hazırlanmak amacıyla, sektör dönüşümünde kilit önemde olan dört stratejik inovasyon alanı üzerinde çalışıyor: Elektrikli mobilite, internet bağlantılı mobilite, otonom mobilite ve yeni mobilite hizmetlerinin geliştirilmesi.
Araçlar, filo yönetimi, mobilite platformu ve müşteri uygulamaları da dahil olmak üzere tüm değer zincirinin genişletilmesi için çalışmalarını sürdüren Renault Grubu, tüm bu içeriğin tanıtımını VivaTech Fuarı’nda gerçekleştiriyor.
Renault Grubu CEO’su Thierry Bolloré, “Mobilite konusunun hayatın merkezinde olduğu günümüzde, köklü bir üretici olarak bizim rolümüz de her zamankinden daha belirleyici. Geleceğin akıllı kentleri için inovatif çözümleri sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Geniş kitlelere elektrikli, internet bağlantılı, otonom ve paylaşımlı mobilite hizmeti, otomobil tarihinin yeni bir sayfasını oluşturuyor. Biz de liderliğimizi, şehirlerde yeni girişimciler ve ortaklıklar ile bu yeni dönemin merkezine yerleştiriyoruz. ” dedi.
İNSANLARIN MOBİLİTESİ ve ÜRÜN TESLİMATI İÇİN İNOVATİF DENEYİMLER
- Renault Grubu, Transdev Grubu, IRT SystemX, VEDECOM Enstitüsü ve Paris-Saclay Üniversitesi tarafından 15 Mayıs 2019’da lansmanı gerçekleştirilen Paris-Saclay Autonomous Lab projesi, otonom araçlar, takip sistemi, internet bağlantılı altyapı ve müşteri uygulamalarını içeren geniş kapsamlı bir otonom taşıma sistemini test ediyor. Bu deneme ile birlikte otonom mobilite hizmetlerinin ölçeğini büyütmeye yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hedefleniyor.
- Renault Grubu, proje kapsamında Paris-Scalay şehir kampüsünde elektrikli ve otonom Renault ZOE Cab prototip araçlarla hizmet verecek.
- Trafik akışını etkilemeyecek hizmet, çok sayıda toplama ve indirme noktası olacak şekilde tasarlanıyor. Bu noktalar 300 metreyi aşmayacak şekilde kampüsün en yoğun alanlarının yakınında konumlandırılıyor. Araç, gereken durumlarda durarak aynı güzergahta giden başka bir yolcuyu alıyor.
- Şehir içi teslimat ekosistemi, lojistik şirketlerini, yerel yetkilileri, şehirleri, altyapıyı ve otomobil üreticilerini kapsıyor. Renault EZ-FLEX ise kişiye özel teslimat için tasarlanmış olan deneysel, kompakt, elektrikli ve internet bağlantılı bir araç olarak öne çıkıyor. Aracı ve hizmetlerini test etmek için ilk deneme Fransız LA POSTE Grubu ile gerçekleştirilecek. Tüm ekosistem paydaşlarını kapsayacak olan yolculuk, şehir içinde ürün mobilitesini kapsayan ortak bir vizyon geliştirmek için tasarlandı.
GELİŞEN MOBİLİTE İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER
- Renault Grubu, teslimat hizmeti sunmak için otonom bir araç olan EZ-POD ile yeni mobilite çözümlerini keşfetmeye devam ediyor.
- İki koltuklu, otonom, internet bağlantılı ve %100 elektrikli Renault EZ-POD, küçük boyutu ve çevikliği sayesinde garajlar, oteller, alışveriş merkezleri, kampüsler gibi kapalı alanların yanı sıra şehir merkezleri, mahalleler ve site gibi kentsel ortamlarda mobilite sağlıyor. Hızı ayarlanabilen Renault EZ-POD, kısa mesafelerde taşıma için tasarlandı ve herkes için mobilite hizmeti veriyor.
- Robotik ve otomatik bir platform olan Renault EZ-POD, insanlara mobilite ve hızlı ürün teslimatı sunuyor.
ŞEHİR ORTAMINDA KENDİNİ KANITLAMIŞ MOBİLİTE HİZMETLERİ
- Giderek daha yüksek sayıda tüketici, özellikle de şehir içinde ve çevresinde yaşayan genç insanlar, mobilite için araç sahibi olmaktan daha çok araç paylaşımını tercih ediyor.
- Renault Grubu, paylaşım ekonomisini destekliyor ve yeni şehir içi mobilite hizmetleri sunuyor.
- Renault ve ADA, 2018 yılında Moov’in. Paris by Renault isimli bir elektrikli araç filosu ile araç paylaşım hizmetinin lansmanını gerçekleştirdi. Müşteriler özel bir uygulama sayesinde, özellikle çok kısa yolculuklar için Renault ZOE veya Twizy kiralayabiliyorlar. Madrid’de ise kullanıcılar, Zity hizmeti sayesinde 650 adet Renault ZOE elektrikli otomobilden oluşan bir filoya erişebiliyor. 2017'den bu yana ise Renault Grubu iştiraki olan ve 2 binden den fazla sürücüsü olan VTC tarafından sunulan bir hizmet olan Marcel, Renault ZOE filosunun kullanıldığı tam elektrikli hizmet sunuyor. Renault Mobility, 2019 yılında Güney Fransa’daki Büyük Nice Côte-d’Azur bölgesinde elektrikli otomobil paylaşım hizmetini kullanıma sundu. Hizmet sayesinde dört belediyede 57 adet Renault ZOE kiralık aracı 7/24 kullanıma sunuluyor. 13 Mayıs tarihinde duyurulan KLEPIERRE ile yapılmış ortaklık, Renault Mobility hizmetini yeni bir boyuta taşıyor: Alışveriş merkezlerinin müşterileri, Renault Mobility üzerinden erişilebilen inovatif bir otomobil paylaşım çözümünden faydalanabilecek.
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