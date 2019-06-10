Roma otobüsü Bursa’dan kalkıyor

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA’yla (IIA) ihracattaki önemli yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. İşbirliği kapsamında Karsan son olarak, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Roma için 227 adetlik otobüs siparişi aldı. Roma Belediyesi için Bursa’daki fabrikasında üreteceği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Karsan yıl sonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7.2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.

61 MİLYON EURO’LUK SİPARİŞ

Menarinibus Citymood ihracatıyla ilgili bilgi veren Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ortaklığı bir dünya markası olma stratejimiz için önemli bir hamleydi. IIA’daki payımızı da artırmamızla birlikte, Avrupa’da daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyebiliyoruz. Özellikle 2019 yılı, Menarinibus Citymood markalı otobüslerimizin ihracatında önemli bir yıl oluyor. Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece beş ayda toplamda 61.3 milyon Euro büyüklüğünde, 320 adetlik Menarinibus Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar 1000 adedi aşacak” dedi.