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Otomobil

Satışlar çakıldı! Otomobil devi o ülkeden geri çekiliyor

Küresel ölçekte yaygın olarak kullanılan otomobil devi Mitsubishi, satışlarının düşmesi sebebiyle Çin'den çekilme kararı aldı. Otomobil devi ayrıca bu ülkedeki araç üretimini durduracağı bildirdi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Satışlar çakıldı! Otomobil devi o ülkeden geri çekiliyor
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Japonya'nın otomobil devi Mitsubishi Motor'un, Çin'de satışlarının düşmesi sebebiyle, bu ülkedeki araç üretimini durduracağı bildirdi.

OTOMOBİL DEVİ O ÜLKEDEN GERİ ÇEKİLİYOR

Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak.

Çekilme kararında, firmanın, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının gittikçe elektrikli araçlara yönelmesinin etkili olduğu belirtildi.

Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

Kyodo haberinde, Çin'de yerel markalar pazar paylarını genişlettiği ve Japon üreticilerin, otomobillerini yerel piyasada satmakta zorlandığı vurgulandı.

Nissan Motor'un Çin'de 2023 mali yıl satış hedefini 1,1 milyondan 800 bine indirdiği ve Mazda Motor'un Çin'de, nisan-haziran çeyreği satışlarında yüzde 17 düşüş yaşadığı biliniyor.

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