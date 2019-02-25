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Seat, trafik problemini çözmek için bir otomobil tasarladı

Otomobil dünyasındaki son gelişmelerin tümü artık elektrikli otomobiller üzerine oluyor. Renault’un yıllar önce tasarladığı ve satışa sunduğu Twizy modelinin bir benzeri de Seat markasından geliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elektrikli otomobiller dışında şehirlerde oluşan trafik problemi, markaların çözüm üretme çabalarının bir parçası oluyor. Renault’un yıllar önce tasarladığı ve satışa sunduğu Twizy modelinin bir benzeri de Seat markasından geldi. Bu yıl yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak dört tekerlekli bir motosiklet formundaki mini otomobil, Renault Twizy’nin biraz daha modern versiyonu gibi görünüyor.

MOTOSİKLETE BENZER GÖRÜNTÜ OTOMOBİL KONFORU 

Seat’ın tanıtacağı Minimo konsept otomobil, elektrikli yapısı sayesinde şehirde yaşayanlar için yakıt tüketimi derdini ortadan kaldırıyor. Tek fara sahip olan bu araçta, yukarı açılan kapılar yine Renault Twizy modelini anımsatıyor. 17 inçlik jantlara sahip olan otomobil, 2.5 metre uzunluğunda ve 1.24 metre genişliğinde. A segmenti bir otomobilin neredeyse yarısı boyutlara sahip olan araç, 1+1 şeklindeki oturma düzenine sahip. Üzerinde cam bulunan kapılar sayesinde iç mekanda daha sıcak bir hale gelen konsept, tek şarjla 100 km menzile sahip. Direksiyon arkasında yer alan büyük ekran sayesinde bilgi eğlence sistemi sunan otomobilde kablosuz Android Auto seçeneği de kullanılıyor.

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