Sıfır km diye aldı, emniyet kemerine kadar arızalı çıktı

24 Şubat 2020 Pazartesi15:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:40

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan iş adamı Yusuf Yazıcıoğlu (36), yaklaşık 3 yıl önce Kayseri’de bulunan dev bir Alman otomobil firmasının bayisinden sıfır araba aldı. Aldığı aracı bir süre kullanan Yazıcıoğlu, periyodik bakım için servise götürdü. Götürdüğü serviste aracın üç hava yastığında ve emniyet kemerlerinde arıza olduğunu öğrenen Yazıcıoğlu şaşkına döndü. Sıfır olarak aldığı aracın hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin arızalı olduğunu öğrenen Yazıcıoğlu, firmaya dava açtı. Yazıcıoğlu, 2.5 yılın sonunda davayı kazandı.

FİRMA 'TAMİR EDELİM' DEDİ



Servisteki yetkililer, aracın 15 gün boyunca bakımda kalacağını ve tamirat sonunda teslim edileceğini söyleyince Yazıcıoğlu aracının tamiratı yerine değişimini istedi ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada 3 öğretim üyesinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Yusuf Yazıcıoğlu’nu haklı bulup, otomobildeki ayıpların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını tespit etti.

Bunun üzerine dava dosyası Yazıcıoğlu’nun memleketi Kahramanmaraş’da Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, araç sahibi Yazıcıoğlu’nu haklı bularak, aracın iadesini ve çıkış yılı 2016 olan aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesine karar verdi.

"CAN GÜVENLİĞİMİ TEHLİKEYE ATTILAR"

Yusuf Yazıcıoğlu, 2,5 yıllık uğraşlarının sonucunda davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, bir Uzak Doğu ülkesi markası yerine sağlam ve güvenilir diye Alman markası otomobil aldığını ve belki de bir Alman markası aracın bu durumda oluşunun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu, "Maddi değeri olan bir ayıplı malın davasının sonuçlanması 2,5 yıl gibi bir süre almaması gerekiyor. Ceza davalarında bunlar olabilir ama maddi davalarda bunların olmaması gerekiyor. Ben 2,5 yıl boyunca başka araç alamadığım için bu araçta can güvenliğim tehlikede bir şekilde 100 bin kilometre yol gittim. Kaza yapsaydım hava yastıkları açılmayacaktı. Çünkü hava yastıkları arızalı, bu sorun bilirkişi raporuyla da kanıtlandı. Öldükten sonra istedikleri kadar tazminat ödesinler, bu durum bir şeyi değiştirmeyecek" dedi.





"İSTESEYDİM 260 BİN TL'YE SATAR, KURTULURDUM"

Benzer durumu yaşayan vatandaşlara da seslenen Yazıcıoğlu, haklarını aramalarını önerdi. Yazıcıoğlu, "Benim karşımda Alman markasının 6 avukatı vardı. Bu araç için 12 duruşma gördüm. Bu aracı 143 bin TL’ye aldım, özel tüketim vergisi yoktu. İsteseydim aracı 260 bin TL’ye ikinci el olarak satıp kurtulabilirdim ama ben hakkımı aradım ve aldım" ifadelerini kullandı.