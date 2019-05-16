Sıfır mı? İkinci el mi?

13 Ağustos 2018’de Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde swap işlemlerinde TL’nin bir gecede %7 değer kaybı ile yaşadığımız ‘dolar’ depremin artçılarını tamamı ithale dayalı olan sıfır otomobil piyasasında yaşıyoruz. O dönem ve sonrasında alınan önlemlerle kur geri dönüşler yaşasa da bozulan dengenin ve üstüne eklenen dünya ticaret savaşının etkileri hala görülüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda bozulan sıfır-ikinci el dengesinin yerine oturması zaman alacağını söylemek gerekir.

SIFIR SATIŞLARINDA %50 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Önce sıfır km pazarında gelinen durumu hatırlatırsak; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,97 azalarak 119.440 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk dört ayında 229.556 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre %47,45 oranında azalarak 93.228 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177.418 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %49,73 azalarak 26.212 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 52.138 adet satış gerçekleşmişti.

İKİNCİ EL SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

TÜV SÜD D- Expert’in Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger bir açıklamasında ‘’ İkinci el, sektörde yeni bir trend haline geldi. 1 milyona yaklaşan ikinci el otomotiv satışları, sektördeki olumlu havanın devam ettiğini bizlere gösteriyor ‘’ değerlendirmesinde bulundu. Sıfır satışlarında görülen %50 düşüş ikinci elde %10 civarında kaldığı biliniyor. Bu tabloya bakılarak piyasaların otomobil ihtiyacının hala diri olduğu açıktır

BÜTÇEYİ BELİRLEMEK HEP KIYMETLİYDİ

Sıfır km veya ikinci el alırken ilk bakılacak yer yine cüzdandır. Artan faiz oranları ve kur etkisiyle düşen gelir seviyesinde de bütçeyi iyi belirlemek çok kıymetli olacaktır. Otomobil ihtiyacınızı faizlerde ve dolarda beklentilerinizle karşılaştırmanızda fayda olacaktır. Anadolu Ajansı’nın yıl sonu dolar beklentisi anketi şimdilik 6.20 seviyesinde iken kurun yatay seyri sıfır km fiyatlarını daha stabil hale getirecektir. Faiz noktasında yaşanacak her iyileşme önce sıfır sonra ikinci elde rahatlamaya neden olacaktır.

FİYATLARIN KATILIĞI GERİ DÖNÜŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Kurumsal firmalar dolar kurunda görülen artışını fiyatlara yansıttıktan sonra geri dönmek neredeyse imkânsızdır. Bu durumun aynısı ikinci el otomobilde çok daha az yaşanır. 100.000 TL’ye otomobil alan tüketici satışta ikinci elde bunu 105.000 TL’ye satışa çıkarabileceği gibi gerekli görürse 90.000’e bile bırakabilir. Burada satın alacak müşterinin gelir seviyesinin kurda yaşanan şoklar gibi artmamasının önemli payı var. Bu durumda ihtiyaç olan otomobilin ikinci el piyasasında bulunması halinde ikinci el bir otomobilin öne çıkacağı açıktır. Öte yandan kurumsal müşterinin ihtiyacını sıfır km noktasında yapmak durumunda olması ve bireysel müşteriye kredi imkânlarının daha fazla tanınması sıfır km tercihlerinde etkili olacaktır.

BEKLENTİLERİN OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ YERİ

2018’de görülen kur saldırısı sonrası güncellenen fiyatların etkisinin geçiş noktasını Ağustos ayında yaşayacağız. 2019 yıl sonuna kadar yaşanan süreç sonrası asıl dengelenmenin 2020’de yaşanması beklenebilir. İstanbul seçimlerinin bittiği, Rusya’dan alınan S-400’ün temmuz ayındaki teslimatı sonrası ABD’nin Türkiye’ye karşı pozisyonunun netleştiği, İran’a yönelik yaptırımların petrol piyasalarında etkisinin dengelendiği 2019’un son ayları tüketicilerin daha fazla önünün göreceği zaman olacaktır. Faiz ve kur dengesinde iyileşme, Türkiye’nin istikrarlı yönetiminin gösterileceği her uygulama tüketicinin geleceğe güvenini arttırırken, satışlar üzerinde de olumlu etki yapacaktır.

YENİ OTOMOBİL SAHİBİ OLMA DUYGUSU VE BAKIMLI OTOMOBİL BULMA ZORLUĞU

Sıfır km ile ikinci el tercihi yapılırken değinilmesi gereken bir nokta da bu arabaların aynı görüntüde olsa da satın alıcıları için farklı his sunmalarıdır. Sıfır km alıcısı için garantili, temiz, ihtiyaçlarına ve tercihlere en üst seviyede ‘yeni bir otomobil’ noktasında kullanıcısına bağlılık sunar. İkinci elde ise temel ihtiyaçlara otomobilin verdiği cevap daha fazla öne çıkar. Tüketici sıfır km ile ulaşım ihtiyacını karşılarken sahibi olmaktan mutlu olacağı markanın da statüsüne uygun modelin de tercihini yapar. Bütçe neyi söylerse söylesin ilk bakılacak yer sıfır km piyasası olacaktır. Bunun sonrasında bakılacak ikinci el adından da anlaşılabileceği gibi ‘ikincil’ bir piyasadır. Kısa dönemde ikincil piyasa ne kadar öne çıkarsa çıksın, asıl piyasa aktörler değişse de yerini her zaman korur.