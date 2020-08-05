05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16

Otomotiv firmaları Ağustos ayıyla birlikte araba fiyatlarında artışa gitti. Kamu bankalarının başlatmış olduğu kredi kampanyası sonrası fiyat artışı yapan otomotiv firmaları kredi kapsamından çıkarılmıştı. Otomobil almak isteyenlerin merak ettiği 2020 sıfır otomobil fiyatları otomotiv firmaları tarafından güncellendi. Otomobil başına ortalama 7 bin lira civarında yapılan zamlar gözden kaçmadı. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artarken, neredeyse 100 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı. Peki Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır otomobil fiyatları ve en ucuz arabalar 2020...

EN UCUZ SIFIR ARABALAR

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, ikinci el otomobillerin fiyatlarında hızlı bir artış oldu. Haziran ayı itibari ile sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda bankalar taşıt kredisi vermişti. Kamu bankaları bazı otomotiv firmalarının gereksiz fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekti. İkinci el arabalardaki fiyat artışı sıfır araç piyasalarını da etkiledi. 2020 Güncel sıfır otomobil fiyatlarındaki artış araba piyasasını da yükseltti. Bazı vatandaşlar ikinci el arabaya yüksek rakamlar ödemektense sıfır araba almayı tercih ediyor. Buna göre; Sıfır otomobil fiyatları en ucuz arabalar 2020 ne kadar oldu? İşte marka marka en ucuz sıfır arabalar...

Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim 148.147.700 lira

Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira

Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 162.161.800 lira

Benzinli Toyota Corolla

1.2 Turbo Dream Multidrive S 165.800 TL

1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 174.200 TL

1.2 Turbo Flame Multidrive S 175.900 TL

1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 189.500 TL

Hibrit Toyota Corolla

Hybrid Dream e-CVT 203.000 TL

Hybrid Dream X-Pack e-CVT 211.400 TL

Hybrid Flame e-CVT 209.100 TL

Hybrid Flame X-Pack e-CVT 218.000 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT 234.950 TL

ağustos ayı anahtar teslim 115.250 lira

Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim 197.600 lira

Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim 144.100 lira

Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim 253.900 lira

Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim 118.400 lira

Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim 166 bin lira

Fiat Panda 109.900 lira

2020 Güncel sıfır otomobil fiyatları