NTV 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:31

AK-47 isimli silahıyla tüm dünyada nam salan Rus silah şirketi Kalashnikov'un, uzun süredir gireceğinden bahsedilen elektrikli otomobil piyasasıyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Şirket tarafından 2018 yılından beri planları yapılan elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı.

Görsellerde, biri dört tekerli ve dört kişilik diğeri 3 tekerli ve iki kişilik olan iki model yer alıyor.

Araçların teknik detayları ise henüz belli değil.

NTV'nin haberine göre, firma 2018 yılında askeri bir fuarda CV-1 isimli elektrikli bir model sergilemişti.

Araç, 0'dan 100'e hızlanmasını 6 saniyede tamamlarken ve tam şarjla 355 kilometre gidebildiği söylenmişti.

İşte iki modelin yeni patent görselleri...