Şov başlıyor

Otomotiv dünyasının en büyük şovlarından Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 89’uncusu düzenlenen fuar, 7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak fuar 5-6 Mart’ta resmi açılış öncesi basın mensuplarını ağırlayacak. Dünya markalarının son modellerini tanıtacağı fuarda Türkiye’de üretilen otomobillerde görücüye çıkacak. Markaların gövde gösterisine dönüşeceği fuar, renkli görüntülere sahne olacak. Cenevre Otomobil Fuarı Başkanı Maurice Turrettini, yaptığı açıklamada “Fuarda 650 bin ziyaretçi ve 180’den fazla katılımcı firma yer alacak” dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİ DE FUARDA

Dünyadaki otomobil fuarlarına ilişkin yapılan bir ankete katılanların yüzde 35’inin Cenevre’yi birinci seçtiğini aktaran Turrettini, fuarın otomobil sektörü için önemine işaret etti. 4 Mart’ta ‘Yılın Otomobili’nin seçileceği fuar, 5-6 Mart’ta ise dünya genelinden 10 bine yakın basın mensubuna kapılarını açacak. İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924’te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Türk firmaları da yerini alacak. Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firması DizaynVip geçen yılın ardından bu yıl da katılım sağlayacak.