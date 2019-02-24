Şov başlıyor
Cenevre Otomobil Fuarı 89’uncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük otomobil markalarının gövde gösterisi yapacağı fuar, adeta bir görsel şova dönüşecek. Türkiye’de üretilen yeni Clio’da Cenevre’de görücüye çıkacak.
- KAAN ZENGİNLİ
Otomotiv dünyasının en büyük şovlarından Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 89’uncusu düzenlenen fuar, 7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak fuar 5-6 Mart’ta resmi açılış öncesi basın mensuplarını ağırlayacak. Dünya markalarının son modellerini tanıtacağı fuarda Türkiye’de üretilen otomobillerde görücüye çıkacak. Markaların gövde gösterisine dönüşeceği fuar, renkli görüntülere sahne olacak. Cenevre Otomobil Fuarı Başkanı Maurice Turrettini, yaptığı açıklamada “Fuarda 650 bin ziyaretçi ve 180’den fazla katılımcı firma yer alacak” dedi.
TÜRK ŞİRKETLERİ DE FUARDA
Dünyadaki otomobil fuarlarına ilişkin yapılan bir ankete katılanların yüzde 35’inin Cenevre’yi birinci seçtiğini aktaran Turrettini, fuarın otomobil sektörü için önemine işaret etti. 4 Mart’ta ‘Yılın Otomobili’nin seçileceği fuar, 5-6 Mart’ta ise dünya genelinden 10 bine yakın basın mensubuna kapılarını açacak. İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924’te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Türk firmaları da yerini alacak. Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firması DizaynVip geçen yılın ardından bu yıl da katılım sağlayacak.
Bursalı Clio görücüye çıkıyor
Renault, markanın ikonik modeli Yeni Clio’nun dünya prömiyerini fuarda gerçekleştiriyor. Yeni Clio’nun Türkiye fabrikalarında üretilecek olması da ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca Yeni Twingo, ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Dacia fuarda ise yeni Ultimate özel serisini sergileyecek.
Yeni ASX sahnede
Mitsubishi, Engelberg Tourer modeli ile Yeni ASX’nın dünya prömiyerini, Yeni L200’ün ise Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca yakıt ve enerji tasarrufu sağlayan Yeni ‘Dendo Drive House’ sistemini tanıtacak.
Passat otonom sürüş ile geliyor
Cenevre Otomobil Fuarı’nda makyajlı versiyonuyla ilk kez sergilenecek olan Yeni Passat markanın en son yeniliklerine sahip bir model olarak dikkat çekiyor. Yeni Passat, ‘Travel Assist’ sistemi sayesinde 210 kilometre hıza kadar yarı otonom sürüş gerçekleştirebilen ilk Volkswagen modeli olacak. Makyajlı Passat 2019 yılı 3. çeyreğinde Volkswagen Yetkili Satıcıları showroomlarında yerini alacak.
Honda’dan geleceğin şehirlisi
Honda’nın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, temiz, basit ve benzersiz tasarımı ile öne çıkıyor. Honda’nın ‘Electric Vision’ stratejisiyle 2025 yılında satılan her 3 Honda’dan ikisinin elektrikli türevi bir araç olması hedefinin ilk göstergesi olan Urban EV, bu yıl içerisinde satışa çıkacak. Urban konsept Frankfurt’ta sergilenmişti. Modelin son hali Cenevre’de görülecek.
Mercedes-Benz’den 6 dünya lansmanı
Mercedes-Benz, fuara farklı otomobil ve hafif ticari araç lansmanlarıyla damga vurmaya hazırlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake’ten GLC’ye altı farklı dünya tanıtımına ev sahipliği yapacak. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake dışında, ilk kez Concept EQV modelini ve yenilenen Mercedes-Benz GLC’yi otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak. Formula E Show Car ve smart forease+ gibi modellerin yanı sıra yeni V-Serisi’nin de ilk gösterimi bu fuarda yapılacak. Ayrıca SL 500 Grand Edition ve özel güneş sarısı rengiyle SLC 300 Final Edition da fuarda yerini alacak.
8 MARKA FUARDA YOK
Son yıllarda otomobil markaları çeşitli gerekçelerle fuarlara katılmıyor. Cenevre’de bu durumdan etkilenen fuarlar arasına eklendi. 2018’de Opel, Infiniti, DS ve Cadillac gibi markalar fuara katılmazken, 2019’da sayı arttı. Opel, Infiniti, DS’ye Ford, Jaguar, Hyundai, Land Rover ve Volvo eklendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.