Sürüş izlenimi: Dacia Sandero Stepway Style Easy-R

Dizel otomobiller düşük yakıt tüketimleri ile ön plana çıkıyorlar. Bir yıl içerisinde uzun kilometreler yapan sürücülerin ve şirketlerin daha çok tercih ettiği dizel motorlar, ülkemizde çoğu ailenin de tercihi oluyor. Bakım maliyetlerinin yüksekliğine rağmen düşük yakıt tüketimleri ile bu masrafı bertaraf eden bu seçenek, ülkemizde verimli dizel motor seçeneği sunan markaların da yüksek satış hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.

Renault markası çatısına yıllar önce giren Dacia markası ise Renault’un verimli dizel motorları ve kendi uygun fiyata sunduğu otomobiller ile ülkemizde çok fazla tercih edilen otomobillerin başında yer alıyor. Bizler de Dacia’nın birkaç yıl önce satışa sunduğu fakat makyaj sonrasında yeni eklenen Style donanımı ile birlikte sunulan Sandero modelinin Easy-R seçeneğini test ettik.

Sandero aslında eski nesil bir Clio ile benzer alt yapıya sahip. Stepway donanımı ise Sandero’nun yerden biraz daha yükseltilmiş hali. Bu değişim, Sandero’nun Crossover almak isteyen müşterilere uygun fiyatlı çözümü olarak bizlere yansıyor. Dış tasarımında makyaj sonrasında LED gündüz farlarına kavuşan Sandero, Duster’ın ufak versiyonu gibi görünüyor. Stepway donanımında gelen plastik kaplamalar ise aracın hafif arazide çamur ve çalılardan çizilmesini önlüyor. Halen eski Renault modellerinde var olan bastırmalı bagaj kilidi düğmesine sahip olan Sandero, bu yönüyle çok kullanışlı olamıyor. Bagajı açtığınızda ise sizi ekonomiklik karşılıyor aslında. Daha az plastik kullanımı neticesinde metalden oluşan bagaj ağzı, aracın bagajına eşyalarınızı koyarken çizilebiliyor.