Tam bir aile otomobili... Peugeot 3008

Markanın 2008, 3008 ve 5008 gibi rakiplerine ter döktüren oyuncuları, tüketicilerden de büyük ilgi gördü. 2017 yılında 3008’in ‘Avrupa’da Yılın Otomobili’ seçilmesi de, Peugeot’un bu alanda doğru işlere imza attığının bir göstergesi oldu. 2016’da tamamen yenilenen 3008, hem teknoloji hem de konfor açısından adeta çağ atladı. ‘i-cockpit’ konseptinin uyguladığı ilk model, dış görünüşü, geniş iç hacmi ve güvenli sürüş özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başardı.

AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMLERİ

Peugeot 3008’in ikinci nesli, tam anlamıyla bir şehirli… ‘Crossover’ olarak adlandırılan bu modeller, yerden yüksek, ancak arazi iddiası yok. Otomobilde şerit takip sistemi, aktif fren desteği, dinamik cruise kontrol gibi güvenlik özellikleri yanında, çeşitli zor zeminler için (kar-buz, çamur vs) kontrol sistemi bulunuyor. Henüz 4x4 alternatifi bulunmayan otomobil için bu sistem, arazi sürüşüne girmek istediğinizde yeterli olabiliyor.

GENİŞ İÇ HACİM