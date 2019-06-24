Tam bir aile otomobili... Peugeot 3008
Fransız üretici Peugeot, son yıllarda piyasaya sürdüğü modeller ile SUV pazarında iddiası bir hayli artırdı.
Markanın 2008, 3008 ve 5008 gibi rakiplerine ter döktüren oyuncuları, tüketicilerden de büyük ilgi gördü. 2017 yılında 3008’in ‘Avrupa’da Yılın Otomobili’ seçilmesi de, Peugeot’un bu alanda doğru işlere imza attığının bir göstergesi oldu. 2016’da tamamen yenilenen 3008, hem teknoloji hem de konfor açısından adeta çağ atladı. ‘i-cockpit’ konseptinin uyguladığı ilk model, dış görünüşü, geniş iç hacmi ve güvenli sürüş özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başardı.
AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMLERİ
Peugeot 3008’in ikinci nesli, tam anlamıyla bir şehirli… ‘Crossover’ olarak adlandırılan bu modeller, yerden yüksek, ancak arazi iddiası yok. Otomobilde şerit takip sistemi, aktif fren desteği, dinamik cruise kontrol gibi güvenlik özellikleri yanında, çeşitli zor zeminler için (kar-buz, çamur vs) kontrol sistemi bulunuyor. Henüz 4x4 alternatifi bulunmayan otomobil için bu sistem, arazi sürüşüne girmek istediğinizde yeterli olabiliyor.
GENİŞ İÇ HACİM
Araçta her ihtiyaca cevap verebilen bir motor seçeneği bulmak mümkün. Modelde en çok tercih ise kuşkusuz 1.6 litrelik dizel motor ve otomatik şanzımanlı versiyon. 1560 cc’lik motorundan 120 HP güç ve 300 Nm tork üreten motor, tam otomatik 6 ileri vites kutusu ile kombine edilmiş. Alt devirlerden itibaren özellikle torkun kullanımda olması sayesinde 3008 kullanıcısına ihtiyaç duyduğu anda güç sağlama konusunda eksiklik yaşatmıyor. Peugeot 3008, rahat ve konforlu bir yaşamam alanına sahip. Diz mesafeleri oldukça geniş. Ayrıca araçtaki panoramik cam tavan sayesinde de ferahlık konusunda en ufak bir eksiklik hissedilmiyor.
Güvenlikte 5 yıldızı var
Küçük yapısıyla ele tam oturan direksiyon simidi aynı zamanda iddialı bir görünüme de sahip. Yerden 219 mm yüksekliğe sahip olan 3008, 20 derecelik yaklaşma ve 29 derecelik uzaklaşma açılarına sahip. Yeni 3008 EuroNCAP’ten 5 yıldız alarak güvenlik konusunda eksiği olmadığını da kanıtladı. Özellikle aracın sahip olduğu elektronik yardımcılar yüksek puan almasına yardımcı olmuş. Peugeot 3008 çocuk yolcu güvenliğinden yüzde 85, yetişkin yolcu güvenliğinden yüzde 86 ve yaya yolcu güvenliğinden yüzde 67 puan almış.
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