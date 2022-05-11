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Otomobil

Tedarik sorunu devam ediyor: Toyota'dan 14 üretim bandını durdurma kararı

Toyota, Çin'in Şanghay kentindeki Covid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.

IHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
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Çin'in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Covid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla'nın Şanghay'da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu.

Toyota, Şanghay'daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin'deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3'te bir oranında düştüğünü belirtti.

Tesla tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, karantina nedeniyle tedarik sorunları yaşandığı gerekçesiyle Şangay'daki tesiste üretimin durdurduğunu ifade edilmişti.

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