Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştirdi
ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, fiyatlarını yeniden düzenleyerek Model 3 aracının fiyatını 2 bin dolara yakın düşürdü, yüksek kaliteli araçların fiyatlarını ise arttırdı.
- DHA
Şirketin resmi internet sitesine göre, Model X ve Model S araçlarının fiyatları sırasıyla 4 bin dolar ve 5 bin dolar yükselirken, söz konusu değişimlerin Tesla´nın "Standart Menzil (Standard Range)" serisindeki Model 3, Model S ve Model X araçlarının üretimine son verilmesi sebebiyle yapıldığı belirtildi.
Tesla, yılın ikinci çeyreğinde rekor düzeylerde teslimat yaparken, gelecek çeyrekte mevcut rakamları aşmayı hedeflediği öne sürüldü.
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