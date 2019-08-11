Otomotiv devinin 'güvenlik'le başı dertte: Alev alev yandı

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’te yayınlanan görüntülerde, Moskova’da MKAD ismiyle bilinen otobanda yol kenarında durmuş Tesla marka bir otomobilin alevler ve siyah bir dumanla sarılmış olduğu görülüyor. Ardından birkaç saniye içerisinde iki küçük patlama meydana geldiği dikkat çekiyor.

​Rossiya 24’ün aktardığına göre otomobilin 41 yaşındaki sürücüsü Aleksey Tretyakov ve çocukları, aracı tamamen alevler sarmadan önce araçtan yaralı olarak kaçabildi.

Görüntülerden söz konusu otomobilin Tesla’nın hangi modeli olduğunu söylemekse mümkün değil. Zira alevler söndürüldükten sonra geriye sadece otomobilin metal iskeleti kalıyor.

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