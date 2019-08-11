Otomotiv devinin 'güvenlik'le başı dertte: Alev alev yandı

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Tesla’nın elektirikli otomobillerinden biri alev aldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Tesla marka elektrikli bir otomobil, otobanda duran bir çekici araca çarpıp bir anda alev aldı. Alevler otomobilden geriye iskeletinden başka bir şey bırakmadı, ancak aracın içindekiler kazadan yaralı olarak kurtulabildi.

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Rus devlet televizyonu Rossiya 24’te yayınlanan görüntülerde, Moskova’da MKAD ismiyle bilinen otobanda yol kenarında durmuş Tesla marka bir otomobilin alevler ve siyah bir dumanla sarılmış olduğu görülüyor. Ardından birkaç saniye içerisinde iki küçük patlama meydana geldiği dikkat çekiyor.

​Rossiya 24’ün aktardığına göre otomobilin 41 yaşındaki sürücüsü Aleksey Tretyakov ve çocukları, aracı tamamen alevler sarmadan önce araçtan yaralı olarak kaçabildi.

Görüntülerden söz konusu otomobilin Tesla’nın hangi modeli olduğunu söylemekse mümkün değil. Zira alevler söndürüldükten sonra geriye sadece otomobilin metal iskeleti kalıyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

​Tesla otomobilleri karıştıkları trafik kazaları nedeniyle hala güvenlik endişelerinin merkezinde yer alıyor. Tesla yöneticileriyse 3. seri model otomobillerinde diğerlerindeki güvenlik sorunlarının önüne geçildiği konusunda ısrarcı.

(Sputnik)

 
 

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