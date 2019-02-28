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Tesla’ya rakip elektrikli otomobil Volvo’dan geldi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın bir süredir rakipsiz olan ama üretim sorunları nedeniyle çok fazla satılamayan Model 3 aracına Volvo’dan yeni bir rakip geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Honda, Toyota, BMW ve Audi elektrikli otomobiller için adım atarken bazı markalar sessiz sedasız şekilde ilerliyorlar. Bunlardan biri de Volvo. Volvo Polestar 1 modeli ile elektrikli spor otomobil üretimi konusunda ne kadar ciddi olduklarını göstermişti. Şimdi ise Tesla’nın bir süredir rakipsiz olan modeli Model 3’e çok büyük bir rakip Volvo’dan geliyor. Polestar 2 modeli, Tesla Model 3’e çok yakın olan fiyatı ile dikkat çekiyor.

 

BAŞARISINI KANITLAMIŞ MİMARİ
 
Volvo’nun Lynk & Co 01 ve Volvo XC40 gibi otomobillerde kullanılan Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) platformunda inşa edilen Polestar 2, dört tekerlekten çekiş sistemi ile 27 modülden üretilen 78 kWh akü paketine sahip olacak.  0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyeden daha kısa sürede gerçekleştiren otomobil, 402 beygir güç ve 660 Nm torka sahip. Aracın daha düşük güçte olan uygun fiyatlı seçenekleri olacak mı daha bilinmiyor fakat, hedef aralığının Model 3 ve Jaguar I-Pace müşterileri olduğu kesin. 500 km’lik menzile sahip olan otomobil, Volvo’nun yeni tasarım diline sahip olacak. LED matrix farlar, otonom sürüş gibi detaylara da sahip olacak olan otomobil, 2020 yılında satışa sunulacak.

 

 

 

 

 

''Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner''

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